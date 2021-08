El inesperado tirón de orejas de María Pombo a C. Tangana que enamora a Internet

Las tendencias de este pasado fin de semana en las redes sociales han pasado por la ya famosa fotografía de C. Tangana rodeado de mujeres, famosas y anónimas, en un yate. La imagen, que le ha servido para promocionar su nuevo tema, ha sido muy criticada al considerarse el enésimo ejemplo de cosificación de la mujer, que pasaría a ser de nuevo un objeto al que —literalmente— se le puede apoyar una copa en el trasero.

Entre el aluvión de análisis que ha poblado las redes sociales, muchas comparando la foto del cantante con las de Jesús Gil en el jacuzzi, ha sorprendido muy gratamente la opinión de la influencer María Pombo, quien comparte también el cariz machista de la imagen. Lo ha hecho desde las stories de su cuenta de Instagram que, rápidamente, han dado el salto a Twitter en forma de captura para quedarse en la posteridad viral.

Respondiendo a preguntas de sus seguidores, Pombo admitía en una primera respuesta que "hay muchas cosas que pienso sobre esta foto", anticipando que iba a ser breve y diplomática "para no crear polémica de más", una declaración de intenciones con la que, a la vista está, no ha terminado de cumplir: "Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un básico", ha escrito.

"Me da pereza"

"Básico", ha considerado, "como mcuhos otros artistas de reggaeton", afirmando que se trata de proyectar la imagen de "un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito" y confesando que "esta foto, a mí personalmente, me da pereza". Además, ha querido lanzar un zasca a las mujeres que posan, subrayando que "creo que mucha gente que está ahí tiene un discurso en redes muy diferente a lo que transmite esta foto":

sinceramente mis dieces a lo que opina maria pombo sobre la foto de c tangana pic.twitter.com/Cbjdj5E30x — alexia (@justmiriamr) August 14, 2021

También ha añadido Pombo que "no sé qué hubiera pasado si hubiese sido yo una de esas chicas" y, en otra de sus historia, ha contestado a un hater que le decía que "más te gustaría a ti ser una de ellas y estar en ese yate, guapa". La influencer, tajante, replicaba entonces que "prefiero tener el yate":

yo siempre fui la fan n°1 de María Pombo pic.twitter.com/UxRr6Nxbw1 — AF (@ainhoaafpz) August 14, 2021

Su respuesta ha conseguido una ovación, incluso de aquellos que no suelen seguir sus peripecias en las redes, demostrando que ella tiene claro el objetivo a perseguir y que es una fiel alumna de la periodista y cómica Henar Álvarez cuya filosofía se había hecho viral ese mismo día:

No quieras ser un pibón de yate. Mucho mejor querer ser un pibón CON yate. Puestos a ser materialistas, la propietaria siempre tú. — Henar Álvarez (@henarconh) August 14, 2021

A juzgar por los comentarios que ha sucitado la postura de Pombo, la influencer se ha ganado un buen puñado de nuevos seguidores en Twitter:

Mucho la has tenido que cagar para que María Pombo sea la del discurso decente pic.twitter.com/Gh6xPDrNEY — María (@mariaarodicio) August 14, 2021

Yo, en el equipo de María Pombo. No aspires a ser una chica de yate, aspira a ser la propietaria. pic.twitter.com/LP379t5Nhj — Auro🐍 (@AuroGnzlz) August 15, 2021

Ester Expósito 0

María Pombo 1 pic.twitter.com/3g28neSEDe — COLETTE🚬 (@an_empar) August 14, 2021

Pues sinceramente la aplaudo, con dos cojones pic.twitter.com/7miwmr4PWz — 🦖 (@istayinfinite) August 14, 2021

maría pombo haciendo puntos era lo último que esperaba del verano de 2021 pic.twitter.com/2XI3EodvAd — Limonexprimido (@evasefe) August 14, 2021

Lo que dice Maria Pombo al final, es la pura verdad.



Si ella estuviese ahí, se lía parda.



Pero claro es Ester Expósito #CTangana #EsterExposito pic.twitter.com/cihs6yC87l — Carrillo Rivas 🤍 (@loca_ojo) August 14, 2021

está quedando un 2021 bien bacano pic.twitter.com/rOULjSssgt — InésHernand (@InesRisotas) August 14, 2021

Lo de C. Tangana no sorprende mucho, pero esto otro sí que no lo vimos venir.

