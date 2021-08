Los 3 'inventos' recientes que ya existían y que provocan la mofa de Twitter

Aquello de que ya está todo inventado es del todo cierto en algunos casos y los inventos que hoy vamos a desgranar aquí lo demuestran. No se trata de innovaciones recién llegadas, sino de objetos y mecanismos que llevan siglos entre nosotros pero que han sorprendido en otros rincones del mundo en los que, al parecer, no conocían cosas tan obvias como el botijo, el molino de agua o las fuentes públicas en las que se puede uno refrescar por la calle. Y Twitter no perdona.

Todo empezó con el invento del botijo que ha hecho un joven emprendedor llamado Sandeep Kumar Gangaram y que han difundido en varios portales de noticias. Él ha patentado botellas de arcilla que mantienen el agua fresca sin que pierda propiedades ni coja sabores u olores. Casi en paralelo, también se ha hecho viral el invento de un molino hidráulico y ha reflotado también el invento de las fuentes:

Inventos del capitalismo tardío: los botijos, el molino de agua y las fuentes públicas. Va quedando menos para llegar de vuelta a la edad de piedra pic.twitter.com/kaQhxRFIqj — Javi Princesa (@elgranmongui) August 9, 2021

Como ocurre con este tipo de cosas en Twitter, las mofas no han tardado en llegar:

Ha inventado el botijo pic.twitter.com/Ok3qdWbGh6 — ladypalo (@ladypalo) August 9, 2021

El nota ha inventado el botijo, te tienes que reír.https://t.co/oHdCwPeKe7 — Paco Pavía (@El_Pavia) August 7, 2021

Se llama "Botijo de toda la vida", atontaos... pic.twitter.com/AsdNRf0k6i — Ibicenco Encabronado. (@QueTeFollowen) August 9, 2021

Ya era hora que alguien inventase el botijo 🤷‍♂️🤣 pic.twitter.com/KhbidsqpIq — AySeñorQueNosComenLosMonguers (@BocataJamonEHM) August 9, 2021

Millenials descubren el botijo. pic.twitter.com/SxZlHGUHTr — Jaime Ballesteros (@JaimeBN1987) August 8, 2021

El botijo es un objeto típico de la cultura española, sobre todo de Castilla, Aragón, Extremadura, Levante y Andalucía. El ejemplar más antiguo hallado en nuestro país pertenece a la cultura argárica, que se extendió en la península entre el 2200 y el 1550 antes de Cristo. Fue encontrado en Puntarrón Chico, en Beniaján, cerca de la capital murciana.

Por su parte, el molino hidráulico o molino de agua es un conjunto de ingenios que se usan desde la Antigüedad para aprovechar la fuerza motriz natural del agua de ríos o mareas. El historiador británico de tecnología M. J. T. Lewis dató la aparición de la rueda hidráulica en eje vertical a principios del tercer siglo y de eje horizontal en el 240 a. C. en Mesopotamia y Alejandría.

Por eso, las burlas de los tuiteros ante tamaño hallazgo han sido miles:

Muy innovador el invento del griego Filón de Bizancio allá por el siglo III A.C. eh. Pueden decirle aceña o molino de agua si quieren, como hace dos mil años en todo el mundo. https://t.co/VQA8Mb4XxV — Bauhasaurus (@alejandrocsome) August 10, 2021

El 2021 es el año en que se inventaron el botijo, la fuente y el molino de agua... https://t.co/Yy23CwIPrb — Santiago Armesilla (@armesillaconde) August 10, 2021

Esta semana ya se ha reinventado el botijo y el molino de agua https://t.co/Wbtiki4tbh — Javi Rando (@javirando) August 9, 2021

Enhorabuena, has descubierto el molino de agua https://t.co/kXrDOW8N5W — Cuervo Rojo (@Sovietcorvus2) August 9, 2021

¡¡PERO QUE ESO ES UN MOLINO DE AGUA DE TODA LA VIDA DE DIOOOOOOOOSSSSSSS!! ¡¡QUE YA ESTÁ INVENTADO!! ¡¡INNOVACIÓN Y OCHO CUARTOS!! https://t.co/k7IdkecjNP pic.twitter.com/OantlF18oG — Jagoba Álvarez Ereño 🔻 (@Jagospierre) August 9, 2021

Por último, también se ha popularizado el invento reciente de las fuentes públicas. Aunque la noticia se publicó originalmente en junio de 2019, los tuiteros han reflotado este hito para reírse abiertamente de esta tercera innovación:

Es una puñetera fuente. Una fuente.

Estamos creyendo innovar por encima de nuestras posibilidades. pic.twitter.com/AQSXvm1KZv — Pascual Gil Gutiérrez (@PascualGil1) August 10, 2021

GRANDE GLASGOW VENDIENDO UNA FUENTE COMO INNOVACIÓN MUNDIAL. MI CIUDAD 💙🤍💙 pic.twitter.com/0jWEGZB4VA — Takefusa 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@miquelayllon24) August 10, 2021

En Glasgow reinventan la fuente de toda la vida. Hay cosas que tiene que desaparecer para que puedan ser descubiertas. #MedioAmbiente https://t.co/OAyxTHWfAr — Vivir Cartagena (@vivirCartagena) June 13, 2019

Si esto sigue como va, dentro de poco nos quitan las RRSS y nos ponen juglares.

En Glasgow, para evitar la #Contaminación "inventan" una "estación de carga de agua"..., vamos la fuente de toda la vida 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hYc2JQPVAh — Mendoza (@camejo5112) June 14, 2019

NOTÁIS ESO???



SON LOS POLOS QUE HAN DEJADO DE DERRETIRSE PORQUE HAN INSTALADO UNA FUENTE EN GLASGOW. ESTAMOS SALVADOS YAAAAAASSSSS https://t.co/Tj6fWuXuN7 — Roberto ツ (@Roberisamess) June 13, 2019

Las fuentes públicas son herederas de las estructuras de fuentes de agua de los manatiales habilitadas en los perímetros de las zonas habitadas, los caños de vecindad. Su nacimiento como tal está fechado en el siglo XIX para dispensar en los núcleos de población agua potable no contaminada y evitar así enfermedades. No obstante, como decíamos, sus orígenes son muy anteriores y, en España, pueden remontarse al siglo XIII.

