Las críticas a Macarena Olona por "apropiarse" de la memoria de Federico García Lorca

Podrías llevar flores a su tumba. Ah, no! Que sus restos todavía no han sido localizados, porque tras ser asesinado fue enterrado en una de esas cunetas que NO QUERÉIS QUE SE EXCAVEN para "no reabrir heridas". Qué pena! No? Cómo era eso...?

"La historia, para los historiadores"? pic.twitter.com/ze9l1RPb8H