El gesto de un bar sevillano para ayudar a los camioneros que emociona a la Guardia Civil

Desde que el estado de alarma decretado por el Gobierno obligó a bajar la persiana de los establecimientos de hostelería, los profesionales del transporte por carretera empezaron su particular cuaresma. Conduciendo más horas de las habituales para abastecer el país, los camioneros no tenían un lugar donde comer caliente o asearse y así lo han venido denunciando como podían a través de las redes y los medios de comunicación.

Recogiendo el guante de esta problemática, publicábamos la pasada semana que la red social de tráfico SocialDrive había puesto en marcha una iniciativa con la colaboración de Forocoches en la que pedían a los bares de carretera que dejasen sus baños abiertos, sirviesen comida gratuita para transportistas y avisasen de su ubicación con el objetivo de hacerles llegar la información a los profesionales.

Así empezó a fraguarse una red nacional de apoyo a camioneros a través del hashtag #AyudaATransportistas. Cientos de establecimientos han querido arrimar el hombro para ayudar a los que también están trabajando para sacarnos de esta crisis. Uno de ellos, ubicado casi en el límite de las provincias de Sevilla y Málaga se ha hecho especialmente famoso gracias a un vídeo que se ha popularizado en las redes.

"Estamos con los camioneros"

Se trata del hotel restaurante El Hacho, en Lora de Estepa, un municipio sevillano de unos 840 vecinos. Los responsables del establecimiento, ubicado en el kilómetro 110 de la A-92, mantienen abierto un food truck con bollería, bocadillos, refrescos, agua, leche, café y otros alimentos para que los camioneros puedan alimentarse e incluso calentar la comida en un microondas.

En la cristalera del local, cerrado por el decreto, se pueden ver grandes carteles en los que se lee: "Estamos con los camioneros. Esta lucha es de todos. No podemos abrir, pero sí apoyar". Dejan claro en otros lugares que no se acepta dinero y, por lo tanto, los transportistas pueden coger todo lo que necesiten gratuitamente. Uno de ellos grabó un vídeo para darles las gracias y difundirlo entre sus compañeros. Obviamente no tardó en llegar a Twitter:

Este hotel restaurante se localiza en la A-92 a 2 km de Lora de Estepa junto al Monte Hacho.



La gente es maravillosa. pic.twitter.com/f8IUbj3k6K — jordi velaure (@JVelaure) March 24, 2020

Este autoservicio gratuito no solo despierta la admiración de los camioneros y los tuiteros, sino también de la Guardia Civil. De hecho, la Benemérita lo ha puesto como ejemplo de solidaridad:

Con historias de solidaridad como esta da gusto estar a vuestro lado #paraserviryproteger#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/yv1CT0tVW5 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 25, 2020

