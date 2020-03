El "linchamiento público" a Mamen Mendizábal por lo que dijo del coronavirus en 'El Hormiguero'

La hemeroteca nunca ha pesado tanto en las conciencias como ahora. El coronavirus llevaba semanas avisando, pero no nos dimos por aludidos. Es más, todo eran risas cuando ya en Italia empezaban a ponerse serios. Basta con retroceder un par de semanas en el timeline de las redes sociales propias o ajenas para darnos cuenta de la magnitud de nuestra ignorancia.

No obstante, lo bueno de ser anónimos es que los reproches o las burlas por nuestra ingenuidad se reducen a nuestro entorno y no tienen mucho más recorrido. Políticos, expertos y periodistas no tienen esta misma suerte y sus declaraciones en aquella época, ahora lejana, del "no exageremos que esto no nos va a afectar" llevan días volviendo como un bumerán.

La última en sufrirlo en sus propias carnes ha sido Mamen Mendizábal, conductora del programa Más Vale Tarde de La Sexta. Y es que aunque cueste creerlo, hay tuiteros que están dedicando este confinamiento a rebuscar la paja en el ojo ajeno y difundirlo con propósitos inciertos. En concreto, el vídeo que señala a la periodista ya se ha reproducido más de 800.000 veces.

"Todo ha cambiado"

Las imágenes que se han hecho virales forman parte de la entrevista que Pablo Motos le hizo a Mendizábal en El Hormiguero el pasado 24 de febrero. Conviene recordar cuáles eran las cifras del coronavirus en aquel momento, de las que el Gobierno central hizo balance en un comunicado de prensa. En España no había ningún caso confirmado y solo se registraban tres casos "sospechosos".

Pero al tuitero que ha señalado a Mendizábal parece no importarle demasiado el contexto de sus declaraciones y se lanza a por ella igualmente:

¿Qué debemos pensar de que @mmendizabal1 el día 3 de marzo haya dicho que “en España no hay ningún riesgo en este momento” cuando la OMS llevaba advirtiendo desde el 30 de enero?



Si revisamos los datos que manejaba públicamente el departamento de Seguridad Nacional del Gobierno aquel 24 de febrero se informa de 79.360 casos, de los que 77.150 estaban registrados en China. Ese mismo día las autoridades italianas informaban del fallecimiento de cinco personas con el virus y aumentaba hasta los 219 los casos confirmados en cinco regiones del país, siendo Lombardía donde sumaban más pacientes, 197.

Teniendo en cuenta que esta era la fotografía del momento y que Mendizábal apelaba a lo que habían contado expertos en su programa para hacer las declaraciones que hizo en el programa de Motos, parece bastante injusto poner en evidencia a la periodista, que no lo ha dejado correr:

Tú me lanzas a un linchamiento público. Yo cité en ese momento a los responsables médicos y las recomendaciones que hacían. Todo ha cambiado excepto tu maldad. https://t.co/VRFSP7MZ6y — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) March 23, 2020

Sin embargo, la explicación de Mendizábal no resultó suficiente para frenar el aluvión de críticas que he tenido que encajar en Twitter durante las últimas horas:

Riesgo "bajo" para Europa

Si volvemos de nuevo a la comunicación oficial del Gobierno en aquel 24 de febrero, consta que el 30 de enero el director de la OMS había convocado por segunda vez al Comité de Emergencias y calificó el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importante Internacional. Dirigió recomendaciones a China, pero también al resto de países. Eso sí, sin aconsejar "aplicación de restricciones comerciales o de viajes" al país asiático.

El Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo actualizaba su evaluación de riesgo de infección por coronavirus "considerando la epidemia en China como riesgo bajo para la población de la Unión Europea y Reino Unido". En la misma nota se reconocía que "no se puede descartar que lleguen a España personas infectadas procedentes de provincias chinas, aunque la probabilidad se considera baja-moderada" y que la transmisión fuera del país asiático estaba "muy limitada y controlada".

