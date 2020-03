Arturo Pérez-Reverte rompe su promesa de no entrar en polémicas y ataca al feminismo

Las apuestas se abrieron ese mismo día, el 3 de marzo. Minutos después de haber visto el informativo del mediodía, Arturo Pérez-Reverte anunciaba que no entraría más en temas farragosos de ahí en adelante. Que abandonaba las polémicas, que ya no iba a comentar nada más sobre sociedad o política española, dijo. Muchos no le creyeron, pero tampoco esperaban que hubiese sucumbido tan pronto.

El escritor, que se ha caracterizado todos estos años por su verbo deslenguado en Twitter, se ha dejado vencer por la tentación de las movilizaciones con motivo del Día de la Mujer que se sucedieron en las ciudades españolas este pasado domingo. En concreto, hubo una fotografía que le ha llamado poderosamente la atención.

Se trata de un recorte de la prensa escrita, cuya cabecera Reverte no identifica, y que en el pie de foto se puede leer que "mujeres musulmanas se unieron en Madrid a una marcha multitudinaria y diversa". La firma el fotógrafo Javi Martínez y se ve a varias mujeres con velo portando pancartas reivindicativas de la libertad femenina.

Vamos, mimbres más que suficientes para que Reverte cayera en la tentación:

Dando ejemplo (lo sé, lo sé, pero era irresistible). pic.twitter.com/OwEMoNs96R — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 9, 2020

Con más de 2.400 retuits y más de 8.000 me gusta el debate esta servido entre los que están de acuerdo con la intención de Reverte...

A las mujeres de determinados partidos las echan de la manifestación y las discriminan, a las que llevan el Yihab las ponen de ejemplo feminista 🤦‍♀️



No podemos dar mas pena — Srta de las Altas Lacas. (@sandraaltalaca) March 9, 2020

Qué empiecen dando ejemplo en sus países de origen, falta les hace!! — Babe (@Babe30073297) March 9, 2020

Es que..manda muchos huevos la cosa, musulmanas hablando de feminismo, es como si Stalin hablara de libertad de expresión — Esther (@Esther80584557) March 9, 2020

Todos sabemos que Mahoma fue el primer feminista — Sureña (@SurSurea) March 9, 2020

...y aquellos que consideran que el hiyab no entra en confrontación con la defensa de los derechos de la mujer si ésta escoge libremente el llevarlo o no:

"Emosido engañado". El pañuelo en la cabeza es libertad y encaja perfectamente con el día internacional de la mujer (8-M) y el movimiento feminista. pic.twitter.com/biIC78jn7V — Jaime (@jaimedafs) March 9, 2020

Un hombre blanco y privilegiado dando a entender cómo debe ser el feminismo...

La gente en los comentarios aprovechando que tienen "respaldo intelectual" para sacar a la luz su xenofobia.

Quien es machista, racista o xenófobo siempre va a intentar justificarse. — María Consuegra (@mariacg_mon) March 9, 2020

el tuit de la ignorancia — Carlos (@cgv89) March 9, 2020

Señor Reverte, este cartel igual le tira un poco abajo el argumento, digo yo que existira la opcion y no solo la imposicion en cuanto al uso del velo. pic.twitter.com/0AXMNehcwq — Angel Aza (@JAGURON) March 9, 2020

Si ella lo escoge, ¿qué tiene de malo? Y no, antes de que venga ningún idiota, no defiendo su uso. Lo que defiendo es la libertad de escoger lo que uno considere que es mejor para uno mismo. ¿O las vais a hacer libres obligándolas a quitárselo? — Lector hablando a gritos (@Leyendoagritos) March 9, 2020

De hecho, una tuitera ha querido mostrar que también las mujeres musulmanas que no usan velo han acudido a la manifestación:

El cachondeo de sus 'fans'

Al margen de los argumentos de unos y otros, no han sido pocos los que se han cachondeado de la flaqueza de Reverte y su vuelta al ruedo en tan poco tiempo:

Ya estaba usted siendo demasiado fuerte? — Max Tena (@MaxTena1) March 9, 2020

Don Arturo, se lo ponen muy difícil para evitar no entrar al trapo ? — Línea Maginot (@maginot_linea) March 9, 2020

No puede usted vivir sin denunciar la estupidez, por eso le queremos tanto — A. de Mora (@antoninomora) March 9, 2020

Se lo dije Arturo, se lo dije. Debí haber apostado algo con usted ?￰゚リツ — JotaEmeTe ? (@darnesFC) March 9, 2020

Eso sí, no todos sus seguidores se lo han tomado a risa:

Me defrauda usted.

Yo le hago preguntas sobre literatura y no me responde, y ahora que pensaba que dejaba la farándula política hace esto.

Arturo, sé fuerte. — Ignacio Arcos Gil (@paidografia) March 9, 2020

