El triste final de la serie 'Dinosaurios' que encantaría a Greta Thunberg y se ha hecho viral

A principios de los noventa llegó a nuestras pantallas Dinosaurios, una serie supuestamente infantil pero muy ácida y moderna protagonizada por marionetas de dinosaurios con rasgos y comportamientos humanos. Esta sitcom, que puede recordarnos incluso a Los Simpson, se estrenó en Estados Unidos en el año 1991 y se despidió tres años más tarde con un capítulo que dejó traumatizada a media humanidad.

Aquí en España comenzó a emitirse en Televisión Española para pasar a Telecinco y acabar reponiéndose en otros canales como Disney Channel y Clan TVE. Todo el mundo se acuerda de los Sinclair, sobre todo del bebé Peque, pero quizás la memoria colectiva haya preferido olvidar su trágico adiós. Ahora, en plena crisis climática, un tuitero lo ha recordado y nos hemos echado las manos a la cabeza.

Vale, sabíamos de antemano que la cosa no iba a acabar bien teniendo en cuenta que los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años, pero lo cierto es que el peor de los spoilers no iba a ser tan cruel como esa última escena. El nombre del capítulo ya nos hacía reflexionar, Naturaleza Cambiada, pero lo que no recordábamos era que la vanidad del patriarca de la familia iba a llevarlos derechos a la Edad de Hielo.

Un perturbador mensaje que se nos hace familiar

En el fragmento el padre, Earl Sinclair, pide perdón a su familia por haber desencadenado el fin del mundo. Pero no lo ha provocado por accidente, sino por egoísmo, explicándolo con un argumento que nos pone los pelos de punta por estar de plena actualidad: "Confié ciegamente en el progreso y la tecnología sin sentir respeto por la naturaleza", dice abatido.

Así se enfrenta, entre otras cosas, a explicarle a su hijo pequeño que todo está perdido y no tendrá un mundo en el que crecer:

Aunque los guionistas quisieran dar un atisbo de esperanza en el último momento con ese "llevamos 150 millones de años sobre la Tierra, no vamos a desaparecer así sin más", lo cierto es que el final nos encoge el corazón. Y no solo a nosotros, también a los tuiteros.

A ver, el final es magnífico y muy relevante, pero...

...

...

¿Cómo provocó el fin del mundo?

El nombre de la empresa de Earl, PorqueYoLoDigo, ya hacía presagiar poca actitud de diálogo, la verdad. La compañía terminó por exterminar a los escarabajos, que influían en sus trabajos, y la consecuencia no se hizo esperar. Las enredaderas que los insectos comían empiezan a extenderse y deciden entonces que tienen que provocar la caída de las hojas. ¿Conclusión? Acaban cargándose toda la flora del planeta.

Por si fuera poco, para intentar que el verde volviese a la Tierra, ponen en marcha un proyecto para que llueva. ¿Cómo? Provocando la erupción de volcanes para crear nubes. El espesor del humo, lejos de desencadenar a la lluvia, consigue tapar el sol durante años surgiendo así la Edad de Hielo. Ciertamente, salvando las distancias, el colofón de la serie se nos hace tristemente familiar cuando el debate sobre el cambio climático sigue sobre la mesa.

