Netflix lo peta en Twitter con una versión noventera de 'Élite'

M. C.

Los adolescentes españoles de los noventa tenían un amplio abanico de series a las que engancharse mucho antes de la existencia de Netflix. Propuestas hechas en nuestro país que narraban las aventuras de varias pandillas de jóvenes en sus institutos: Al salir de clase, Compañeros, Nada es para siempre, Un paso adelante y, algo más tarde, Física o química. Canteras de reconocidos actores y actrices que hoy en día son profesionales consagrados y, también, una oportunidad para rostros de los que el gran público no ha vuelto a saber.

Ahora, algunas de las caras más emblemáticas que ocupaban los pupitres televisivos en aquellos años han vuelto a pisar las aulas por obra y gracia de Netflix España, causando una auténtica revolución entre tuiteros nostálgicos a los que casi se les ha caído la lágrima viendo a sus ídolos de juventud. Este capítulo especial de su exitosa serie adolescente Élite, que acaba de regresar con su segunda temporada, se ha vendido en las redes sociales como "el episodio piloto grabado en 1997".

Así, actores y actrices tan míticos como Carmen Morales y Raquel Meroño (Al salir de clase), Carlos Castel (Nada es para siempre), Manuel Feijoo (el eterno Luismi de Compañeros), Pablo Puyol (Un paso adelante) y Adrián Rodríguez y Marc Clotet, ambos de Física o Química, se meten en la piel de Lu, Carla, Guzmán, Polo, Samuel, Ander y el profesor Martín, protagonistas de Élite, recorriendo los pasillos de Las Encinas:

Este singular homenaje a los noventa surge con un doble objetivo: por un lado, promocionar la vuelta al cole de la serie de Netflix y, por otro, hacer un guiño a Al salir de clase en el vigésimo segundo aniversario de su estreno, que se cumplía este pasado 8 de septiembre. (No, no eches cuentas, ya no eres joven, admítelo de una vez).

Las reacciones en Twitter, donde este lunes la plataforma compartía el capítulo, no se han hecho esperar y poco tiempo después habían copado varios de los escalones de las tendencias en nuestro país. La mayoría de los que fueron adolescentes en los 90, igual de talluditos que los actores, estaban encantados con el revival:

Ja ja ja.... 22 años después.... se notan! 👏🏻👏🏻👏🏻 ¡Que valientes!! Por aceptar participar en esta promo. Bravo Carlos Castel!!!! — Telon Corto (@teloncorto) 9 de septiembre de 2019

Malditos genios — 🧼R A Y D E N🧼 (@soyRayden) 9 de septiembre de 2019

JAJAJAJAJAJA ay que me meo, qué grandes 👏👏👏 como fan de Al salir de clase y demás series similares de la época esto es muy heavy 🤣🤣🤣😍 — Leti♐ (@Lady___Unicorn) 9 de septiembre de 2019

¿Confirmamos que ya no os podéis superar más? Confirmamos. — Serendipia. (@Heeavencanwait) 9 de septiembre de 2019

En cambio, los más jóvenes parece que no acababan de comprender lo que estaba pasando:

Esto no puede estar grabado en el 97.....el actor Adrian Rodriguez nacio en el 88, por lo tanto en esa gabracion tendria 9 años, y no los tiene🤷‍♀️ — Belenjuice (@Belen_juice) 9 de septiembre de 2019

el alumno nuevo es más viejo que el profesor!! jajajajaaa — Cheli®s (@CheliO_oS) 9 de septiembre de 2019

Pero si los alumnos tienen más años que los profesores jajajajaja qué coño es esto https://t.co/4OVCq3XfHi — Not Found (@_iMperfectB) September 9, 2019

Además, como todo lo que pasa por el filtro de Twitter, no han faltado las coñas:

Estos han repetido muchas veces eh — Danié 🚀 (@siles_Dani) 9 de septiembre de 2019

Manuel Feijoo, el Jordi Hurtado de mi corazón — Carolina Iglesias🏳️‍🌈 (@percebesygrelos) 9 de septiembre de 2019

Los alumnos que jóvenes xD pic.twitter.com/fNE9W1rTFW — Brujo5 (@Brujo5) 9 de septiembre de 2019

Yo creo que mas que del 97 son del 79 — Miguel Tagua (@Migueltxmn) 9 de septiembre de 2019

He visto a Carmen Morales y creía que era Al salir de clase 😂 (para los de la logse, somos los abuelos de Élite) — Miren Jaurne 👸 (@Mimi_XXL) 9 de septiembre de 2019

Por fin Raquel Meroño aparenta ser la alumna más joven! 😂 Qué fantasía de elenco. — Bytamaniac (@byta) 9 de septiembre de 2019

Y tampoco las peticiones formales a Netflix para que grabe más capítulos:

Crowdfunding para la temporada completa YA pic.twitter.com/bWVLQSMfUq — Jon_ 🧐 (@JoniPod) 9 de septiembre de 2019

ME HE QUEDADO CON GANAS DE VER MÁS AYUDA — Marta Bautista (@marta_bautistac) 9 de septiembre de 2019

Por favor, ¡seguid con esta serie! Jajaja. (Me flipa que liéis a los actores para estas cosillas, pero está divertidísimo) — Rebeca Bradshaw (@Rekemaya) 9 de septiembre de 2019

Qué hay que hacer para tener un segundo episodio. OS LO RUEGO. — Nikki García (@nikkigarcia_es) 9 de septiembre de 2019

E, incluso, le dan hasta sugerencias para el guión:

Tenéis tiempo para meter a la mano negra en la segunda parte... — Matias (@MattuSays) 9 de septiembre de 2019

En todo caso, reconozcamos que la nostalgia parece que nunca va a pasar de moda y, en pequeños sorbos, bendita sea.

[Más información: Ocho cosas que hacíamos de niños y que ahora serían imposibles]