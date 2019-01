Ya puedes comprar unas zapatillas que se atan solas como en Regreso al Futuro II

"¿Carreteras? A donde vamos no necesitamos carreteras, Marty". Y tampoco atarnos los cordones. La visita de Marty McFly a 2015 es muy mítica, si bien muy acertado con cómo sería ese futuro no estuvo. Hemos pasado 2015 y no tenemos coches ni patinetes voladores y la saga Tiburón se quedó en la cuarta entrega y no llegó a la 19. Y por desgracia, tampoco las zapatillas que se atan solas y que muchos querríamos tener:

Por suerte, aunque sea con cuatro años de retraso, Nike nos ha traído por fin unas zapatillas que se atan solas. Les ha costado, pero por fin las tenemos aquí:

El diseño es casi más futurista que el de la película, y como todo tiene que ser inteligente y estar conectado al smartphone, estas zapatillas también lo están. Al menos el zapatófono de Mortadelo y Filemón funcionaban por sí mismos. Desde el teléfono puedes controlar las luces que retroiluminan el logo de Nike -porque ante todo no podemos perder la elegancia que aprendimos en Las Vegas-.

Michael Martin, jefe global de productos digitales de Nike, asegura que es como "tener dos smartphones atados a los pies", lo cual no tenemos muy claro que sea lo más cómodo ni lo que tenía Steve Jobs en mente cuando presentó el iPhone. Llamadme clásico, pero yo prefiero tener unos zapatos en los pies.

Las segundas zapatillas que se atan solas de Nike

Las Nike Adapt saldrán al mercado el próximo 17 de febrero por un precio de 350€. En realidad no es la primera vez que la marca lanza unos zapatos que se atan solos. De hecho para celebrar el día en el que Marty McFly, Doc y Einstein llegaban al futuro ya lanzó una edición limitada que imitaba las zapatillas de la película:

Eso sí, la cosa no salió muy bien porque el año pasado descubrimos que algunas de estas zapatillas se estaban deshaciendo como un azucarillo. Esperemos que las nuevas duren más.