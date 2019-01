"No dé propina a inmigrantes", la nota racista a una camarera por hablar español

"No le den propina a los inmigrantes". Esta es la frase que Lorena Bossi se encontró escrita en el reverso del tique del restaurante donde trabaja después de atender a una pareja que la despreció cuando la escuchó hablar en español con un compañero. Ocurrió el pasado jueves en el Under the moon Cafe, ubicado en Bordentown, New Jersey.

La camarera explicó a la televisión local ABC 13 que todo discurría con normalidad. Ellos habían pedido el postre y ella se lo había servido normalmente. Sin embargo, como era la hora del cierre, se dirigió a su compañero en español para comentarle un par de cosas: "Le estaba dando las gracias porque me estaba ayudando a limpiar y él no tiene que hacerlo", explicó.

"Fue muy extraño ver cómo ellos cambiaron su actitud hacia mí. De apreciarme como persona a decir: 'Oh, ¿ella habla español? Debe ser una inmigrante, vámonos de aquí'", asegura Lorena, que no tardó en contar lo ocurrido a su jefe, Santiago Orosco. Este, totalmente indignado, sacó una fotografía del mensajito racista que habían dejado en el tique y colgó la historia en Facebook, donde no tardó en hacerse viral:

El dueño aclaró que ese tipo de comportamiento hiriente y grosero no lo va a tolerar en su restaurante. "Los inmigrantes son una parte enorme de nuestro país y nuestra sociedad. Y una de las razones por la que hago es para apoyarlos y mostrarles a otros el otro lado de la inmigración". Paradójicamente, además, Lorena Bossi nació en Estados Unidos. Habla español porque su familia es uruguaya, pero es bilingüe en inglés. La cultura siempre le ha parecido una amenaza a los racistas.