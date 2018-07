Una paloma cansina inspira el nuevo trap del creador de 'Velaske, yo soi guapa?'

La inspiración llega cuando menos te lo esperas, pero siempre que te pille currando, que diría el otro. El fuerte arrullo de las palomas al otro lado de la ventana de Christian Flores, el famoso creador del trap Velaske, yo soi guapa?, le ha servido de inspiración para un nuevo temazo que en menos de una hora lleva más de 16.000 visualizaciones en Twitter.

"Pitas, pitas, palomitas pitas" es la frase que más se repite en este delirante ritmo que llega, de nuevo, acompañado de unas imágenes que van desde la psicoledia hasta el surrealismo más intenso. "Todo el puto día este sonidito", dice el propio Christian al comienzo del vídeo, antes de que se escuche un rotundo "vamoh a volar" y empiece la canción.

"Migas, los niños ya no se comen las migas, y a ti te está comiendo toda la envidia", continúa el hit, con otras perlas como: "Aerodinámico, mi cuerpo es antológico, tallado por la evolución, alas huecas to fly mejor". No podía faltar el spanglish marca de la casa. Pero no más spoiler y vamos a verlo y, sobre todo, escucharlo:

Hay una paloma que hace gru-gru muy fuerte cerca de mi casa, la he sampleado y he hecho un trap. YUNG DOVE pic.twitter.com/iIUNDAZPJW — Christian Flores (@Chraetian) 2 de xullo de 2018

El trap con la intrahistoria de las Meninas llegaba por sorpresa en noviembre del pasado año para convertirse en uno de los fenómenos virales del año. Christian Flores trabajaba entonces desarrollando vídeos para PlayGround:

Cuando se acabó su relación con la publicación mantuvo un rifirrafe con ellos a cuenta de otro trap que la revista presentó como suyo cuando era idea de Flores, según el creador. Se trataba de la historia de Cristóbal Colón y se titulaba Te Coloniso.