'Resucita' en la nevera de la morgue y la familia se indigna

Un mujer ha despertado cuando estaba en la cámara frigorífica de una morgue después de haber sido declarada muerta el un accidente de tráfico que se produjo el pasado 24 de junio en Carletonville, en la provincia sudafricana de Gauteng. Ahora está siendo tratada en un hospital de Johannesburgo después de haber sido trasladada allí por los forenses, informa la BBC.

Según la web TimesLive, la empresa de ambulancias que la trasladó, Distress Alert, aseguró que la víctima no había dado señales de vida, pero cuando un empleado del mortuorio regresó para inspeccionar el cuerpo percibió la respiración de la mujer, de la que no ha trascendido su identidad.

Las autoridades han iniciado una investigación y los familiares de la mujer no han querido ocultar su indignación por lo sucedido. "Como familia no hablaremos al respecto a no ser que la policía, los paramédicos y los funcionarios de la morgue estén presentes. Necesitamos respuestas", ha aseverado uno de los parientes, añadiendo que estaban conmocionados.

Un fenómeno bastante común

Por su parte, el gerente de Distress Alert, Gerrit Bradnick, señaló que no "había prueba de negligencia" por parte de su compañía. Y puede que no le falte razón porque, al contrario de lo que pueda parecer, no es ni mucho menos la primera vez que ocurre. Hay otros casos registrados en todo el mundo.

En España, sin ir más lejos, hasta tres médicos distintos certificaron la muerte de un preso asturiano e iban a proceder a realizarle la autopsia cuando se despertó. En este caso, la explicación que trascendió era que había sido motivado por catalepsia, un trastorno que inmoviliza los cuerpos a través del sistema nervioso simulando el rigor mortis y disminuyendo la respuesta a estímulos.