La loca historia de la trucha de ocho metros que no es lo que piensas

No es extraño que, de vez en cuando, recibamos en nuestros perfiles de redes sociales mensajes que inicialmente no están dirigidos a nosotros. A veces se trata de simples confusiones, pero otras, sin embargo, pueden dejarnos un mal sabor de boca o, como le ha pasado a esta tuitera, propiciarnos un buen rato de risas.

La historia es digna de tener una trama en el guión de Amanece que no es poco. Carolina Jiménez abría su buzón para encontrarse con un mensaje de Óscar, que se presentaba diciendo que tenía "una trucha a pedales de ocho metros". @Okinfografia se temió lo peor, pero abrió el mensaje y, finalmente, no se arrepintió.

Recibo un mensaje por privado con una imagen adjunta oculta de un desconocido que dice "Hola Carolina. Me llamo Oscar y tengo una trucha a pedales de ocho metros."Estando como está el mundo me temí lo peor.No sé por qué decidí abrir la foto en vez de borrarlo todo. — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 09 abril 2018

Y resulta que sí. Que el tal Óscar tiene una trucha a pedales de ocho metros. 😮 Y por algún extraño motivo ha sentido el impulso de compartir esa información conmigo. pic.twitter.com/yEM6pf0NLf — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 09 abril 2018

Las redes pueden ser lugares terroríficos y lugares maravillosos. Y todos los grados intermedios. — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 09 abril 2018

Y resulta que el amigo Óscar se ha construido él su trucha a pedales de ocho metros 😮Os presento a @FreemanRama. Que alguien haga un reportaje sobre este hombre o algo. pic.twitter.com/mwAUF4icDQ — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 09 abril 2018

Yo veo a Óscar muy feliz paseando el prototipo de futura trucha gigante por lo que parece ser su pueblo. ¡Ole por Óscar! pic.twitter.com/GQKJXsVs7K — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 09 abril 2018

Después de haberse hecho viral su publicación, tal y como explica, ya han contactado con ella periodistas para saber más sobre Óscar, que pedalea con su trucha por Sobrado dos Monxes, una pequeña localidad gallega de la provincia de A Coruña.

Y ahora me escribe un periodista gallego para que le ayude a contactar con Óscar, porque quiere hacer un reportaje sobre Óscar y su trucha. Las redes SON maravillosas. ¡Ole! — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 10 abril 2018

También se alegra de que el número de seguidores de tal ingenioso inventor haya ido subiendo en su cuenta de @FreemanRama...

Ayer a estas horas cuando escribí este hilo Óscar tenía 4 seguidores. Ahora pasa los 175. ¡Entre todos vamos a hacer famoso a Óscar y su trucha!Solo espero que si hacen la película, que la dirija Tim Burton y me dejen hacer un cameo haciendo de mí misma 😁 — Carolina Jiménez G. (@Okinfografia) 10 abril 2018

...que incluso a algunos escépticos les llegó a parecer una publicidad encubierta:

Y tal y como esta internet y estas cosas, esto parece un poco.. preparado — Marcos Rodriguez (@kpitos) 09 abril 2018

Carolina también ha aguantado estoicamente todo tipo de chistes fáciles...

Insensata! Próximos envíos: “Hola, Carolina. Me llamo XXX y tengo un pepino de campeonato/un órgano descomunal” pic.twitter.com/UmyOdrWTOE — Manolo Aguirre (@manowl) 09 abril 2018

Hola Carolina, tengo un pollon enorme. pic.twitter.com/WcYCHSTmPl — ni castas ni rastas (@nicasta_nirasta) 09 abril 2018

Seguro que tiene los huevos pelados. pic.twitter.com/834hZqeM7o — Jorg (@Endrinez) 09 abril 2018

Yo puedo aportar con mi berenjena mutante pic.twitter.com/poDaAWpxYq — Daniel Olave (@todo_cine) 10 abril 2018

"También tengo un nabo que hay que cogerlo a dos manos" pic.twitter.com/VRPNTxrP4C — Fuckowski (@fuckowski) 10 abril 2018

Pero lo cierto es que, lejos de arrepentirse de no haber enviado el mensaje de Óscar a spam, seguro que recordará la anécdota durante mucho tiempo. Desde aquí nuestro agradecimiento. Si no hubiera abierto ese mensaje no habríamos conocido nunca a la trucha de ocho metros que va a pedales. Bravo.