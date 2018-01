Calle de Tabarnia: Badalona despierta con placas contra la independencia

Tabarnia resiste. Badalona, una ciudad del área metropolitana de Barcelona, ha sido hoy escenario de esa resistencia. Y es que sus habitantes han visto sorprendidos como este 4 de enero la ciudad ha amanecido con algunas de sus calles "rebautizadas". La calle del Mar es ahora, aparentemente, la calle de Tabarnia.

Pero no es el único lema contra la independencia que ha rebautizado las calles badalonesas: calle de NO a la independencia, calle de Adiós a la República, calle de los políticos presos o la calle de BDN no es independentista son otras de las placas que adornan hoy la ciudad.

Diversos carrers del Centre de #Badalona han aparegut, aquest matí, amb el lema de Tabarnia a les plaques pic.twitter.com/QNJE5v2AwZ — TOT Badalona (@Totbadalona) 4 de enero de 2018

Una estrategia similar a la independentista

Así, parece que los movimientos no independentistas han aprendido de los indepes, que ya habían hecho acciones similares en el pasado, como ocurrió en 2008 cuando la Assamblea de Joves de Gràcia sustituyó las placas de algunas calles que consideraban españolistas -como la avenida de los Príncipes de Asturias- por otros más ajustados al folclore catalán.

Y sin necesidad de irnos tan atrás, recientemente hemos visto como los Comités de Defensa de la República tomaron medidas similares para renombrar calles en homenaje a los Jordis y a los miembros del Govern que acabaron en la cárcel.

Gràcies, @CDR_SantAntoni per aquest petit gran gest en record del president d’@omnium. Ens emociona veure com, dia a dia, el país es nega a normalitzar la injustícia 🎗 #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/zgOUUH7k38 — Òmnium Cultural (@omnium) 26 de noviembre de 2017

Ciudadanos fue la fuerza más votada en Badalona el pasado 21D por un amplio margen -un 31% de los votos frente a un 18% de ERC, lista que quedó en segunda posición-, y los partidos que se opusieron a la DUI sumaron un 64%. Incluso, en su día, fueron capaces de votar a Albiol como alcalde.