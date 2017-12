Cómo olvidar tu amor por 'Love Actually' en 35 desgarradores tuits

Noche de fin de semana en pleno diciembre. Frío, lluvia o las dos cosas al otro lado del cristal. Resaca metafórica o literal de cenas navideñas y solamente un planazo en tu cabeza: sofá, manta, palomitas y tu reencuentro anual con Love Actually.

La película que Richard Curtis estrenó en 2003, un amasijo de historias de amor bajo el acebo por las calles de Londres, es uno de los emblemas cinematográficos de la Navidad, entre otras cosas, por la ya más que mítica All I want for Christmas is you como cabecera de su banda sonora.

Una apuesta segura tanto si estás enamorado como si acabas de romper con tu pareja, la peli se encarga de proporcionarte el trozo de escenario perfecto para ti y, seguramente, por eso siga contando con una gran legión de fieles que se encargará de recomendártela cada año.

Hugh Grant encarna a un delirante Primer Ministro en 'Love Actually'

El poeta y dramaturgo Ernesto Filardi era uno de esos fieles, pero parece que su amor por la peli se ha esfumado. Reconoce en Twitter que ha «cambiado como espectador» porque, entre otras cosas, «leo a más autoras y me fijo más en los sesgos que hay en las tramas».

¿Y de qué se ha dado cuenta Filardi? De que las mujeres de Love Actually no hablan, no toman decisiones, se presentan en pantalla como meras acompañantes de las historias protagonizadas por hombres.

Así que ha vuelto a realizar su análisis de la peli, pero esta vez en 35 tuits lanzados después de haber tomado conciencia de los peligros de aplaudir la proliferación del 'amor romántico'.

Ya están aquí las navidades y otro año más toca ver Love Actually, una película romántica como pocas. Pero este año la voy a ver de forma distinta a como solía hacerlo. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Hace dos años y medio escribí un artículo sobre Love Actually que titulé, nada menos, "Todo lo que necesitas saber sobre la vida está en Love Actually". Ya os podéis imaginar la de cosas bonitas que dije sobre la película. https://t.co/0uUNZHdqgF — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Pero durante este tiempo han pasado muchas cosas. Yo he cambiado como espectador, por ejemplo. Entre otras cosas, porque ahora leo a más autoras y me fijo más en los sesgos que hay en las tramas de ficción. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

¿Y qué es lo que veo ahora en Love Actually que no era capaz de ver hace dos años y medio? Pues que es una película en la que las mujeres no hablan. "Hala, exagerao", diréis. Bueno, vamos a ver cada trama a ver qué pasa. (OJO, SPOILERS) — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Empezamos por el caso más claro: Aurelia (mi trama favorita). Toda la trama trata de que ella no sabe inglés (él tampoco habla portugués, pero sabemos lo que dice él porque la historia va sobre él) pic.twitter.com/bXBqnoNPRg — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Él aprenderá portugués para poder hablar con ella y sacaremos los kleenex con ese "Bonita Aurelia" y cuando descubramos que ella también ha aprendido inglés por su parte. Pero la gracia de la trama es que nunca sabemos lo que piensa ella, hasta el final. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Pasamos a la trama de Sam, el niño. Enamorado hasta las trancas de su compañera del cole, de la que tampoco sabemos lo que piensa sobre Sam. La vemos cantar (más kleenex), pero para el guionista y director de la película, sus sentimientos no son relevantes para la trama. pic.twitter.com/XSnZSc3WYN — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Sam es un crío-muy-rico-y-muy-cuqui que comete un delito (al final se lo lleva la policía en el aeropuerto) para quedarse a gusto. A lo mejor la niña al verle se puede poner a gritar en plan "pero de qué vas, déjame". Pero no importa: es amor. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Emma Thompson: la pobre madre sacrificada que va a llorar en silencio cuando descubre que su marido le engaña. Una escena preciosa frente al espejo -¡qué actriz! y luego volver con la familia a reírse, disimulando sus lágrimas. pic.twitter.com/Pc2VwGNEMO — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

¿En qué consiste la magia del personaje de Emma Thompson? En ese silencio abnegado. En que no habla. En la escena final del aeropuerto, tiempo despés, imaginamos que han tenido una conversación, pero de nuevo no es relevante. No necesitamos verla. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Y en esa misma trama, fijaos en que la otra mujer -quizás la única mujer empoderada de toda la película- apenas tiene líneas de texto. Para la trama solo nos importa que es un cacho de carne tentador. pic.twitter.com/l2lszQHb6B — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Keira Knightley: la trama más famosa y posiblemente la más creepy de todas. La de los cartelitos. Oh, qué romántico lo que hace el chico. Eso sí, lo primero que le pide a ella en la puerta es que se calle. Que no diga nada para que el otro no se entere. pic.twitter.com/pF7EooaBs2 — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Ella ya salió corriendo al descubrir en los vídeos de la boda que él estaba enamorado. Pero qué más da: el tiene que quedarse a gusto, pidiéndole que no hable. Y cuando ella por fin le besa, él se dice "hasta aquí" y se acaba la trama. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Porque la trama va de él que tiene que conseguir su premio. ¿Y si ella está teniendo un conflicto interno y tras ese beso se está planteando dejar a su marido? Da lo mismo, él ya ha decidido que suficiente con eso. Ya ha tenido su beso. Chimpún. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Luego tenemos la trama del tipo que se va a Milwaukee a follar. Creo que no hace falta que explique nada sobre la función de las mujeres en esta trama. pic.twitter.com/i44oStvgeQ — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Ni sobre la función inexistente de las mujeres en la trama de Billy Mack. pic.twitter.com/1RBbtHeCLo — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

La trama de los actores porno no la recuerdo del todo bien aparte de los jijí jajá, pero es tan breve que incluso aunque ella fuera un prodigio de empoderamiento no sería suficiente. pic.twitter.com/DzE37CYAwE — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Llegamos a Sarah, enamoradísima de Karl. De nuevo, un personaje femenino cuyo atractivo en la trama es que es muy sufrida y no habla. Ni a él le dice que le gusta ni luego le cuenta por qué no pueden seguir juntos. pic.twitter.com/ga2GYlb5Kj — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

No existe la opción de que ella se explique, que pida ayuda, que llegue a una solución. Quizás él la quiera tanto que quiera ayudarla e ir juntos a cuidar del hermano. Pero no: la trama está escrita para que la queramos porque calla. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Y solo nos queda otra trama: la de la secretaria del primer ministro. Que, de nuevo, tiene que callar varias veces: primero, porque qué locura hablarle al primer ministro. Y luego, porque sufre acoso por parte del presidente de USA. pic.twitter.com/E1O2dapQeg — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

De nuevo, la trama gira sobre él: cuando baila enamorado, cuando va a buscarla por el barrio, cuando todo valiente se enfrenta en rueda de prensa al presidente americano. Dos machitos peleándose por la misma chica. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Bonus track: en la trama sentimental de Liam Neeson hay dos mujeres (tres, contando a su hermana). Una es su esposa, ya muerta. La otra es Claudia Schiffer, que sale al final y creo que tiene una o dos frases. De nuevo, personajes femeninos mudos. pic.twitter.com/sLgg095fep — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

¡Richard Curtis, por favor, tienes en el reparto a Claudia Schiffer y no la dejas hablar! — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

En mi artículo, curiosamente, decía que Love Actually te enseñaba todo lo que necesitas saber sobre la vida. He tardado dos años y medio en ver que en esa vida, la vida de las películas románticas, la gracia está en que ellas no hablen. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Esa es, por decirlo así, la cosmogonía del amor que nos venden películas como Love Actually. Un concepto de amor semejante al despotismo ilustrado: todo por las mujeres, pero sin las mujeres. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Si eres hombre, Love Actually tiene para ti unos cuantos modelos en los que verte representado: el romántico, el canalla, el ligoncete, el poderoso... Si eres mujer, las opciones se reducen a la guapa que calla o la sufridora que calla. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

¿Soy más inteligente ahora que me he dado cuenta de todo esto en Love Actually, una película que me ha hecho llorar tantas veces? No creo que se trate de inteligencia, creo que ahora soy más consciente de muchas más cosas. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

¿Y cómo ha sido? Haciendo, sin pretenderlo, lo contrario de lo que me cuenta Love Actually: escucho a más mujeres, leo a más mujeres, sigo a más mujeres en tuiter. Y así he descubierto que una gran parte de lo que dicen, lo que piensan, casi nunca lo he visto en las películas. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Y otro tanto sucede con las personas no blancas o LGBT, que ni aparecen en Love Actually. Bueno, el único chico negro es el marido de Keira Knightley y su función es la de ser muy majo y no enterarse de lo que traman los blancos a sus espaldas. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

En cuanto a personajes LGTB, la directora del colegio de Sam tenía una trama entera que desapareció por completo en la versión final: es una mujer lesbiana con cáncer que al final muere. Pero el propio Richard Curtis dijo que era una trama que estaba mal escrita. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

¿Me duele encontrarle esas pegas a Love Actually, una película a la que tanto quiero? Pues sí, pero más me duele darme cuenta de que ese concepto de relación de amor que nos han contado desde pequeños es una milonga. Qué suerte que podamos darnos cuenta, aunque sea tarde. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

A los chicos cis, mi único consejo en todo esto es lo que ya he dicho: leamos a más autoras, sigamos a más mujeres en redes sociales y escuchemos lo que dicen. No es paternalismo, es permitirnos descubrir lo que tantas y tantas veces no hemos visto. — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017

Y tras un hilo tan intensito, termino con una imagen de gatitos y cartelitos de amor para desengrasar. pic.twitter.com/8lRMsAplJk — Ernesto Filardi (@HacheFilardi) 18 decembro 2017