Qué ocurre si se mezcla Navidad, elecciones y 'fúrgol'

Hoy es lunes. Esto no es noticia ya que hay, y los he contado, 52 lunes en todo 2017. Bueno, en vez de contarlos hice una búsqueda en Google, pero esto no es lo importante: lo que motiva este artículo es que justo este lunes, 18 de diciembre de 2017, arranca una semana en la que tenemos una gran cantidad de acontecimientos clave. Ya ves, 2017 es como cualquier alumno de instituto: se deja lo más importante para los últimos días.

No es un lunes normal aunque lo parezca por tus ojeras y vaso de café en mano. Tampoco por el frío de diciembre y por ese deseo al levantarte de la cama de que darías cualquier cosa por permanecer en ella. No, es el lunes de la semana más loca de 2017. Así que vete preparando, la actualidad de los próximos días girará en torno a un puñado de temas clave; por más que aún colee el de las hipotecas a plazo fijo...

Imposible escaparse: es la semana de la Nochebuena

Empiezo por el acontecimiento del final, pero es que solo por él ya valdría la pena rebobinar el tiempo para trasladarnos al lunes de la semana anterior. Y es que dicho tiempo pasó demasiado rápido: ayer criticábamos que la Navidad se adelantase a finales de octubre; hoy nos lamentamos porque ya la tenemos encima.

Así es, el domingo se dará la tradicional cena de Nochebuena, esa en la que nos sentamos de forma pacífica para terminar en una auténtica guerra. Porque sabemos que la Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre y tras la invasión de Polonia, que no sería extraño que la chispa saltase durante una sobremesa navideña. Stalin y Hitler enfrascados en una pelea de "cuñaos", a mí me parece factible.

Hazte a la idea, te queda una semana para inflarte de langostinos y pelearte por las últimas lonchas de jamón. Dieta prenavideña, descansa en paz.

Las elecciones catalanas

EFE

Llevamos meses con el tema catalán y terminaremos el año hablando de él. Los sondeos apuntan a unos resultados sin amplias mayorías, igual que las posibilidades de que el tema se zanje el jueves 21 de diciembre. Todo lo contrario, no hará más que encenderse de nuevo, como intentar apagar el fuego con gasolina. O como decirle a tu madre que te quedaste con hambre tras la cena de Nochebuena...

El gordo de Navidad

Cita ineludible, como cada año: el 22 de diciembre se detiene el mundo y solo suena la cantinela de "Trescieentooos miil eurooos...". Hay quien se juega medio sueldo y quien apuesta por restringir la compra a unas pocas participaciones, pero pocos son los que no sueñan por un momento con el "¿Y si me toca?". Te hago un spoiler: tendrás que seguir soñando.

EFE

El viernes veremos de nuevo el típico desfile de los niños de San Ildefonso camino de los bombos repletos de bolas con números. Todo se repite, como la frase de "Esta es mi última Navidad" que siempre pronuncian los abuelos: mismos personajes estrafalarios en el salón de sorteos, personas estallando en alegría mientras se bañan en cava como si nunca se hubiesen acercado al agua caliente, entrevistas que se saldan con la típica respuesta de "Para tapar agujeros"... En fin, que la Lotería de Navidad no es más que un compendio de clichés. Como la propia esencia de la Navidad, por otra parte.

El clásico

Por si la ristra anterior de tópicos no fuese suficiente, esta semana también tenemos otro clásico aparte de las cenas de Nochebuena y el gordo de Navidad: el Barça/Madrid del sábado 23 de diciembre. Poco importa si, como es mi caso, no te gusta el fútbol: después de lo que ocurra en las elecciones del jueves, el partido no hará más que añadir gasolina a la dualidad nacionalista que representan ambas aficiones.

La cita será el sábado a la 1 de la tarde. Un horario peculiar para un partido de esa importancia, pero la razón es la misma que la que une a muchas familias: la televisión. De esa manera pueden ver el partido en China y en directo, que allí tienen vendidos los derechos. Quién lo iba a decir: importamos tecnología de China y les exportamos el fútbol, todo muy español.

Pedazo de semana que nos espera, es la penúltima del año y apunta a ser de las más completitas. Sobre todo por la Nochebuena: imagina la de temas que se debatirán en la mesa. Que si no nos ha tocado nada del Gordo, que si mira lo que pasó con las elecciones, que si el precio del Bitcoin no hace más que subir, que si lo del gol fue penalti... ¿Y sabes lo mejor? Que la semana más loca del año concluirá junto a tus seres queridos mientras saboreáis vuestra historia maridada con las mejores viandas. Quedémonos con esto.