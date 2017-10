Puigdemont sigue con la independencia a lo hermanos Marx

Contestar sí o no no siempre es tan fácil. Puede parecerlo, es simplemente poner una cruz en la casilla correcta. Pero algunas personas son incapaces de dar una respuesta clara. Puigdemont parece estar dentro de este grupo. Rajoy le planteó una pregunta sencilla: ¿ha declarado usted la independencia? Es algo que se puede contestar en menos de dos carácteres, pero el President de la Generalitat ha respondido con un texto de casi 5000. Ni sí, ni no. Supercalifragilisticoespialidoso.

Como esos estudiantes que responden a una pregunta del examen sin saber muy bien la respuesta, da vueltas y vueltas sin entrar a responder la respuesta. Como un marido que no quiere especificar dónde estuvo la noche anterior después de que su mujer descubra que no hubo ninguna reunión en el despacho.

Y ante esta situación delirante, Twitter ha tirado de ingenio, como suele hacer:

Puigdemont a Rajoy "La parte contratante de la primera parte, será considerada como la parte contratante de la primera parte." pic.twitter.com/LzHe7bFMTe — Montse✊ (@montse_as) 16 de octubre de 2017

La respuesta de Puigdemont a Rajoy. pic.twitter.com/WuwBNDwsql — Said (@saitoel) 16 de octubre de 2017

Puigdemont a Rajoy: "Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte" pic.twitter.com/VuNbKVUWjZ — Al Capone (@AlCaponeTw) 16 de octubre de 2017

Puigdemont a Rajoy :Quiero que se acabe pa represión, que nos deje seguir mangoneando y adoctrinando impunemente. Kiero derecho d pernada.. pic.twitter.com/7cVTrwk9Vs — Xurriego30 (@churriego30) 16 de octubre de 2017

- ¿Oye cari, has cambiado la cerradura de casa?- Sí, es que tenemos que hablar de nuestras cosas.Puigdemont a Rajoy — El negro del whatsap (@elnegrodelwhat_) 16 de octubre de 2017

Rajoy a Puigdemont:-¿Han declarado la independencia?Puigdemont a Rajoy:-Supercalifragilisticoexpialidoso.Y así con todo. — Quino Pérez (@quinoo12) 16 de octubre de 2017

-Que le has escrito Puigdemont a Rajoy- Ni si ni no, dentro de dos meses le escribo otra carta- Entonces somos independientes ya- Si y no pic.twitter.com/Q5yERNN5f5 — JotaEle® (@JL69) 16 de octubre de 2017

Puigdemont a Rajoy. Resulta que Puigdemont le ha salido gallego. — Javier Oton (@JavierOton) 16 de octubre de 2017

Puigdemont a Rajoy Quiero bla bla bla.. pero no tengo huevos a declarar la independencia xq bla blabla Así q echame una mano primo bla bla.. pic.twitter.com/Rur4WPiUh2 — SET UP (@miraqtu) 16 de octubre de 2017

Menudo cobarde. No es tan difícil Sí o no. Lo q hace x ir de mártir una vez declaren la ⚀⚄⚄ Puigdemont a Rajoy. pic.twitter.com/VviqNBj76j — Gloria M. Romero (@glr_fcks) 16 de octubre de 2017

Le piden que responda sí o no y la carta de Puigdemont parece que se la haya dictado Mariano Ozores. — Pastrana (@JosPastr) 16 de octubre de 2017

A Puigdemont le tenían que haber mandado la pregunta tipo test. — aracne (@_aracne) 16 de octubre de 2017

Por fin se logró la esperada transfusión de pelo de Puigdemont a Rajoy. pic.twitter.com/FR4KOu4v3g — Alfilo de La Brecha (@LfilodelabrechA) 16 de octubre de 2017

Leyendo la carta de Puigdemont a Rajoy parece que los catalanes viven en Corea del Norte. Es de risa si no fuera para llorar. — PEDRO MONTES SANCHEZ (@pedromontes1971) 16 de octubre de 2017