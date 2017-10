Pepspotting: el divertido juego de la universidad de Regensburg

Esta semana me he encontrado con una historia de animales, en concreto de un gato. El caso es que uno nunca sabe si estas cosas son ciertas. En esta época de fake news te la pueden colar doblada con cualquier cosa, incluso con estas historias. Sobre todo cuando nacen de una imagen. Pero algo me decía que podía ser cierta. Así que empecé a tirar del hilo.

La imagen que lo empezó todo

En la imagen se lee lo siguiente: "Mi compañero de piso me dijo que hay un gato en la universidad, a menudo en la biblioteca (incluso tiene su propia tarjeta de la biblioteca).

El dueño hizo un grupo de facebook llamado Pepspotting (el nombre del gato es Pep) donde puedes colgar fotos del gato si lo ves por ahí."

Y claro, esta idea de un gato comunal despertó mi imaginación y mi curiosidad. Así que me puse a investigar.

Efectivamente, el grupo de Facebook existe pero desde 2015 parece que Pep ha desaparecido y no se ha vuelto a saber de él. Algunos usuarios en Reddit especulan con que alguien se lo haya llevado a su casa o que, sencillamente, haya pasado a mejor vida. De todos modos, lo que nos queda en el grupo son sus numerosas fotos, testigo del infinito amor que llegó a recibir por parte de los estudiantes de la universidad.