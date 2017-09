Romper un vaso de cristal de un grito: ¿mito o realidad?

Andaba yo el otro día navegando por internet, típica expresión de alguien que nació antes de que existiera, cuando me encontré con un vídeo precioso con una preciosa historia detrás.

Resulta que esta chica llegó a las primeras posiciones de Reddit con esta maravillosa interpretación de Olympia en la ópera Los cuentos de Hoffman. Lo que más llama la atención no es su maestría vocal a pesar de su juventud, 16 años, sino que para esta actuación la avisaron con 4 horas de antelación solamente. Todo un portento.

Pero no es la única capaz de llegar a un la bemol con esta sencillez. En el siguiente vídeo se pueden ver más ejemplos.

Y claro, como mi imaginación está inundada por referentes televisivos, tan pronto vi el primer vídeo me imaginé como los monóculos de los señores gordos y ricachones de los balcones privados estallaban en mil pedazos. Y entonces me pregunté: ¿se puede romper el cristal con la voz?

La respuesta os la pongo en este vídeo.

Me encanta la madre desde la otra habitación gritándole: "¡No!" (You did not) cuando el niño anuncia su hazaña.

¿Por qué se rompe el cristal?

Como no soy físico, voy a intentar explicarlo de la mejor manera en que lo he entendido.

Las moléculas tienen una frecuencia de resonancia que hace que las primeras vibren. Cada material tiene una frecuencia diferente y vibran de diferente manera. Para que nos entendamos es como nosotros con la música, yo suelo bailar con el "Sing it back" de Moloko y otra persona con el "Despacito".

Pues bien, el cristal tiene una frecuencia de resonancia determinada pero dadas sus características materiales, no es muy elástico ni resistente, si aplicamos un sonido constante se romperá. Este sonido debe coincidir, y aquí viene lo importante, con la frecuencia de resonancia del cristal. De lo contrario, no pasará nada.

A decir verdad es un tanto complicado conseguirlo, no todas las copas tienen la misma resonancia, pero no imposible. Así que si en la próxima cena familiar os animáis a hacerlo, colgad el vídeo que nos encantará verlo.