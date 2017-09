¿Que Rufián ha hecho qué? Twitter se mofa del numerito de la impresora

Rufián lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a convertir en el payaso mayor de ese circo que es el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho al presentarse ante la cámara con una impresora, según él una "humilde Samsung republicana". ¿Se habrá metido Rufián a influencer y nos está colando un poco de product placement? ¿Pero es product placement de Samsung o de It y sus payasos?

Evidentemente la imagen de Rufián enseñando una impresora al resto de diputados es demasiado jugosa como para que Twitter no haga memes y chistes sobre ellos. Solo esperamos que Rufián no quiera imprimirlos todos a menos que se quiera dejar todas las dietas en tinta (no, en serio ¿con qué hacen la tinta de impresora para que valga tanto? ¿con sangre de unicornio?)

Que Rufián ha hecho qué? — Francesc Garcia (@CescGS) 13 de septiembre de 2017

Madre mía Rufián prometiendo el nuevo iPhone a todos los catalanes pic.twitter.com/PML657eBCb — Ícaro Moyano Díaz (@viejomoeb) 13 de septiembre de 2017

La Asociación Mundial de Payasos pide prohibir los shows de Gabriel Rufián:"Lo de It, pase, pero esto sí que denigra nuestra profesión" pic.twitter.com/PRrnLrlW8B — Daniel Lorenzo (@Danipaquitof) 13 de septiembre de 2017

Rufián amenazando con hacer fotocopias en el congreso. Tengo una fotocopiadora y se usarla, que estoy muy loco, cuidado. 😂 pic.twitter.com/aPewlzZI77 — Jokin (@Jokin_EH) 13 de septiembre de 2017

Cuando pones la dirección del trabajo en los pedidos de Amazon. #SesióndeControl pic.twitter.com/YYBwZZVeCF — Javier Durán (@tortondo) 13 de septiembre de 2017

La cara de Joan Tardà me representa. Hasta la polla de todo 24/7/365 pic.twitter.com/8PDfOVh88I — H. (@onedollarpizza) 13 de septiembre de 2017

#sesiondecontrol "El Rufi"en busca de una salida laboral para cuando caduque. Comercial de impresoras. Como le dejas Joan Tardá? Ja,Ja,Ja pic.twitter.com/e1jQGehE06 — Sir Franky Lopez (@FrankylopesSir) 13 de septiembre de 2017

Hasta Joan Tardà, pone cara de..... este chico se nos esta yendo de las manos ..... 😂😂 — Ⓡⓤⓕⓞ (@rufocom) 13 de septiembre de 2017

Respecto al gesto de Tardà, yo no creo que sea ni de vergüenza ni de ridículo.Os recuerdo que es Joan Tardà.#sesiondecontrol pic.twitter.com/Ccf9kit0Uw — Fran Gómez (@Nanchinho) 13 de septiembre de 2017

Lo grave del chiste de Rufián cuando dice que su papeleta es para consumo propio es que es cierto, que no tiene nada de proyecto compartido. — Javier Pérez Andújar (@sanadrianfever) 13 de septiembre de 2017

Gabriel Rufian confunde el Congreso con Wallapop,y las redes arden pic.twitter.com/0CXgtUkimR — David (@DaIturri) 13 de septiembre de 2017

Rufián imprimiendo las 5 razones del éxito pic.twitter.com/Yj9UfYGCeT — Broken Morato (@robmorato) 13 de septiembre de 2017

Primeros bocetos de Gabriel Rufián para meter una impresora en el congreso. pic.twitter.com/yLa6unm1sP — Clausman (@cl4usman) 13 de septiembre de 2017

Ojalá mañana Rufián llevando una gorra con latas de cerveza al Congreso de los Diputados. — Jon (@outplayer1) 13 de septiembre de 2017

Rufián es ese tío que con 15 años piensas "es la hostia, que cojonazos", pero conforme maduras empieza a darte cosica. — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) 13 de septiembre de 2017

Soy Rufián disfrazado. Te imprimo una papeleta? pic.twitter.com/v1ITwN7uPf — Miguel Angel. (@m_degracia) 13 de septiembre de 2017

#SesióndeControl Quédate con quien te coja como Rufián coje a su impresora. pic.twitter.com/2rAOWQDzYI — Westerman (@FloydRedCrow) 13 de septiembre de 2017

Te sale más rentable comprar una nueva que cambiarle el cartucho. Pero yo te la saco barata. pic.twitter.com/To8gQAFMlQ — Miguel Anómalo (@Anomalo) 13 de septiembre de 2017