Por qué Lady Danbury es tan importante en 'Los Bridgerton': así puede influir en el futuro de la serie

Es posible que uno de los mejores personajes de Los Bridgerton no sea uno de sus protagonistas. De hecho, no lo es. Además de narrar algunos de los romances más intensos y entretenidos de la televisión actual, la serie de Netflix también tiene espacio para dejar que brillen otras personalidades muy interesantes. Como lo es la de Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh), una de las mujeres más poderosas e influyentes de la alta sociedad.

La primera vez que conocimos a Lady Danbury fue en la primera temporada de la serie, que se centraba en el romance entre Simon Basset (Regé-Jean Page) y Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Agatha era amiga íntima de la difunta madre de Simon y es por ello que decide toma a Simon bajo su ala cuando es rechazado por su padre. Al llegar a Londres, Lady Danbury demuestra que es una figura influyente en la alta sociedad ayudando a Simon, Daphne y otros jóvenes a encontrar el camino hacia el matrimonio.

Después, descubrimos que también es amiga cercana de la reina Carlota (Golda Rosheuvel) y Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), la madre de Daphne. Y también que fue muy desdichada cuando era joven, viéndose obligada a casarse con el terrible Lord Danbury y a pasarse toda su vida a su merced. Cuando él muere, ella empieza a disfrutar de su libertad, convirtiéndose en la mujer a la que conocemos actualmente.

[El mito de Eros y Psique inspiró a 'Los Bridgerton': en qué se parece a la historia de Penelope y Colin]

La influencia de Lady Danbury

Lady Danbury en 'Los Bridgerton'

Entre todas las cosas por las que destaca el personaje de Lady Danbury en la serie y también en los libros es porque es capaz de ver potencial que tienen las personas. Incluso cuando ellas mismas son incapaces. Así ocurre con Penelope (Nicola Coughlan), de la que Lady Danbury percibe sus grandes cualidades antes que nadie.

"Este asunto sobre Penélope es absolutamente acertado", comentaba la propia actriz Adjoa Andoh sobre el vínculo que une a ambos personajes. "Es justo de lo que habla Lady Danbury [habla] con el pequeño Simon, cuando le explica lo que es tener miedo y tener que convertirte en otra criatura para poder sobrevivir. Creo que Penelope lo hace a través de Lady Whistledown".

[El significado de 'Wake Up Dead Man', la nueva película de 'Puñales por la espalda', y su conexión con la banda U2]

"Cuando era joven, supongo que en las discotecas que ahora son como el baile de graduación, Nights in White Satin de Pink Floyd era la canción en la que te besabas con alguien al final de la noche. Ese era el momento en el que yo decía: 'Ahora voy al baño. Y luego volvías y decías 'Oh, la canción ha terminado y me la he perdido'. Al final, te basas en tu propia vida, y es cierto que Lady Danbury tiene que animarse un poco", continuó contando la intérprete en unas declaraciones concedidas a Netflix.

"Ella ve la timidez en Penelope y Lady Danbury hace de este personaje alguien extraordinario, al igual que hace Penelope con Lady Whistledown. La observación es algo muy propio de Lady Danbury. Ve en Penelope a alguien agudo, observador y tranquilo que resulta intrigante. ¿Qué estará pasando por su cabeza? ¿En qué está pensando? Lady Danbury encuentra eso encantador y se ve un poco a sí misma en ello", adelantó.

[Por qué Lady Featherington les da una bebida a sus hijas en 'Los Bridgerton' y cuál es su efecto en la vida real]

En cuanto a la cuestión sobre si sospecha que Penelope puede ser Lady Whistledown, Adjoa Andoh lo tiene claro. "Esa no es una prioridad en esta temporada. O al menos no tanto como lo es para la reina. Lady Danbury cree que la reina está permitiendo que Lady Whistledown sea la protagonista de los titulares, y la reina es ella. Lady Whistledown no debería liderar la narrativa", dijo.

"Lady Danbury siente que somos nosotros quienes dirigimos la sociedad, no Lady Whistledown. Entonces, hasta cierto punto, está ahí, y ella lo lee y lo sabe. Pero su atención se centra en otra parte, porque tiene autoridad sobre sus actos. Ella no tiene poder sobre Whistledown de la misma manera. Aunque, obviamente, está intrigada por ver quién es Whistledown, porque eso es una información valiosa para ella", concluyó.