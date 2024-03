'Mano de hierro', según sus protagonistas: "El puerto de Barcelona es un mundo cerrado con leyes propias"

Entre todos los títulos que se estrenan a lo largo del mes de marzo en Netflix, uno de los más destacados es la serie española Mano de hierro, un thriller creado por Lluís Quílez (Bajocero) y protagonizado por Eduard Fernández, Jaime Lorente, Natalia de Molina y Chino Darín.

La ficción se sitúa en el puerto marítimo de Barcelona, que recibe casi 6.000 containers al día. Mercancías procedentes de todo el mundo que, en un solo año, pueden ocultar más de 30.000 kg de cocaína, convirtiendo a la ciudad Condal en una de las puertas de entrada más importantes de Europa en el lucrativo negocio del narcotráfico. Buen conocedor de ello es Joaquín Manchado, propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona.

Si alguien quiere usar el puerto para importar una carga ilegal debe contar con su colaboración y con el apoyo de toda la red criminal que se ha conformado a su alrededor. Sin embargo, un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas.

Con motivo del estreno de la serie en la plataforma, sus actores protagonistas Eduard Fernández, Jaime Lorente, Natalia de Molina y Chino Darín hablaron con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL. Comentan cómo son sus personajes, los vínculos que les unen y qué puede esperar el público de la ficción.

La lectura del guion Al preguntarles por lo que más les llamó la atención de los guiones cuando los leyeron, los protagonistas tuvieron clara su respuesta. "Es una serie que mezcla dos cosas muy atractivas para un actor a la hora de interpretar un personaje", empezó diciendo Jaime Lorente. [De ‘Nowhere’ a la princesa guerrera de ‘Damsel’: Netflix apuesta por éxitos de supervivencia feminista] "Una es el contexto donde se ambienta la serie. Nos teníamos que meter en una ciudad nueva como lo es el puerto de Barcelona, que es una ciudad dentro de otra ciudad. Y también tenía una especie de naturalismo muy atractivo a la hora de enfrentar esos conflictos que son tan de ficción como el narcotráfico". Por otro lado, Eduard Fernández recordó cómo fue descubrir una parte desconocida de su ciudad natal. "Yo soy de Barcelona y a mí el puerto me apasiona, me gusta mucho. Es muy difícil entrar en él y en la parte industrial. Pero hemos entrado en el puerto y conseguido de alguna manera abrir una puerta y entrar a un lugar que tiene sus propias leyes y su forma de funcionar", detalló. [Zack Snyder afirma que 'Rebel Moon' tuvo más espectadores en Netflix que 'Barbie' en cines] "A partir de ahí empezamos a desvelar cómo funciona la carga y descarga de grandísimos barcos en containers, todo lo que viene de fuera y cómo es la historia esta familia. Creo que es un poco como una pirámide, arriba está Joaquín Manchado, a quien interpreto, y después está mi hija, el marido de mi hija... ¿De quién te fías? ¿De quién no?".

Una historia familiar

"Joaquín Manchado es un pilar central que tiene claro quién es y qué defiende. El tema está en cómo llega a ejecutar lo que he mencionado antes, de quién se fía o no, quién te puede traicionar y quién no...", arrancó Fernández, desentrañando los vínculos que se forman en la serie.

"Yo creo que el personaje de Néstor [al que interpreta Lorente] se ha tenido que ganar la confianza o él considera que se ha ganado la confianza de Joaquín. Es el marido de su hija Rocío", explicó Jaime Lorente.

Después, Eduard Fernández ahondó un poco más en el carácter de Joaquín, describiéndole como alguien que "te puede mirar y decirte 'si o no', pero de quien nunca sabes bien qué está pensando". Dejó claro que "se fía de su hija" y que "a partir de ahí, todos están siempre a prueba constantemente", definiéndole también como alguien "implacable pero con una apariencia de una cierta normalidad".

Los vínculos entre personajes

Junto a Eduard Fernández y Jaime Lorente, Natalia de Molina y Chino Darín también hablaron un poco sobre sus personajes en la serie. "Yo interpreto a Rocío Manchado, una de las hijas de Joaquín, que es ser como el líder de esta trama de narcotráfico en el puerto de Barcelona", expresó De Molina.

"Es una chica que dentro de que vive en esta familia, pues en principio está un poco alejada de todo. Trabaja en la torre de control, es la encargada de cómo van funcionando allí los barcos, las mercancías y demás, pero no se mete mucho en todo lo turbio. Poco a poco, y por obligación, tendrá que entrar. Será la única mujer que hay en ese ambiente tan masculino", agregó.

También se animó a hablar de su personaje Chino Darín, con muchos pies de plomo, ya que es alguien del que poco se puede decir sin hacer spoilers. "Mi personaje, Víctor, trabaja en el puerto de Barcelona. De alguna forma fue presentado dentro de este contexto bastante cerrado y en un clan bastante hermético. Y a lo largo de los capítulos vamos a entender que tiene otras intenciones", adelantó.

A continuación, para intentar profundizar un poco, ambos actores hablaron de las motivaciones de sus personajes. "Creo que Rocío es en realidad la más cabal dentro de todo este universo y se mueve por su familia, por lo que ha mamado. Al final, vive bajo las doctrinas de Joaquín Manchado y ella ha asumido su lugar, pero se mueve más por una cuestión familiar. En realidad es una mujer que quiere hacer bien su trabajo y poco a poco descubre que tiene que participar de otra manera para poner un poco de raciocinio a tanta visceralidad", describió Natalia de Molina.

"Mi personaje tiene una sensación particular de la justicia y en paralelo es un tipo que en los distintos ámbitos en los que lo vamos a ver cumple órdenes. Hay, creo, una lucha entre su sensación personal de lo que debe hacer y lo que se le manda hacer", deslizó Darín.

Qué puede esperar el público

"El tema del narcotráfico en esta serie es un poco la excusa para contar todo lo que viene detrás", adelantó Jaime Lorente. "Hay como un elemento que se desestabiliza para ver qué roles ocupa cada uno en la familia y cómo se terminan chocando en esa guerra. Porque, realmente, la droga no es una cosa que esté presente en la serie".

"Estamos deseosos de oír que es lo que le ha gustado más al público, aunque a cada uno le llaman la atención cosas diferentes", comentó Fernández. "Algunos se quedan con el thriller, otros con la historia familiar, otros con la cierta violencia que hay en ciertos momentos...".

"A mí me gusta mucho ver cómo funciona un puerto, cómo entra y descargan un container aquí o allí. Si se estropea una grúa, qué tienes que hacer, quién te la puede prestar, qué le das a cambio. En resumen, cómo funciona ese mundo cerrado de un puerto de Barcelona al que hemos tenido el privilegio de poder acceder", añadió.

"Son interesantes los propios juegos de poder que suceden dentro del puerto. Al final es como es una ciudad con sus propias leyes", concluyó Jaime Lorente.

'Mano de hierro' está disponible en Netflix.