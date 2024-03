J. C. Fresnadillo ('Damsel'): "Millie Bobby Brown es la mejor actriz de su generación y no imagino otra Elodie"

Ha llegado el momento de dejar que las princesas se salven a sí mismas. Esto es lo que propone Damsel, la nueva película que se estrena en Netflix, que protagoniza Millie Bobby Brown y que está dirigida por el cineasta español Juan Carlos Fresnadillo (28 semanas después, Intacto).

En ella viajamos a un mundo de cuento para conocer a una damisela que por presión familiar acepta casarse con un apuesto príncipe. Sin embargo, lo que parecía ser su 'vivieron felices y comieron perdices' particular, pronto acaba transformándose en la peor de sus pesadillas.

Pronto descubre que lo que en realidad quiere de ella la familia del novio es sacrificarla para saldar una antigua deuda. Cuando es arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, tendrá que armarse de valor, ingenio y voluntad para poder sobrevivir.

Sobre el viaje de la protagonista, los orígenes de la película y la estética realista pero también fantástica habló su director Juan Carlos Fresnadillo con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL.

El origen

Al igual que ha ocurrido con otros proyectos audiovisuales, Damsel también se ha visto afectada por las huelgas de Hollywood e incluso por la crisis del coronavirus, tardando en fraguarse hasta cinco años desde que se concibió hasta su llegada a Netflix.

"Nos han tocado todos los marrones. Tengo que decir que lo de la huelga ha sido realmente molesto, pero lo de la pandemia fue en realidad una bendición, porque me permitió darle vueltas al diseño durante un año y preparar aún más la película. Fue un tiempo extra que gané para ir con una visión aún mucho más clara, más determinada y poder llevar a cabo el proyecto tal y como lo imaginaba", recuerda Juan Carlos Fresnadillo.

"Era necesario que nos llevara tanto tiempo, porque es una película que está cuidada al milímetro y que además define un poco mi estilo. Intento que cada una de las capas que componen esta película queden lo mejor posible y creo que la única manera de que la fantasía trascienda la pantalla y realmente llegue al espectador es con este nivel de realismo y con este acabado, que va desde el acabado del dragón hasta las relaciones emocionales entre los personajes".

Trabajar con Millie Bobby Brown

Tras las cámaras de 'Damsel'

Uno de los principales atractivos de Damsel es su protagonista, Elodie, que está interpretada por Millie Bobby Brown. La actriz es una de las intérpretes del momento y su grado de implicación en la película fue inmenso, llegando incluso a comprometerse a rodar las secuencias de acción ella misma.

Juan Carlos Fresnadillo explica que ella estaba dentro del proyecto desde mucho antes de que pensaran en él como director y reconoce que cuando le llegó la posibilidad de dirigir esa historia pensó que "era una maravilla y una gran oportunidad porque realmente creo que Millie es la mejor actriz de su generación y no puedo imaginar a otra Elodie".

"Es lo que ella representa. Así, de una forma tan clara y directa. El de Millie es el mismo viaje de crecimiento y de transformación del personaje, el que todos hemos venido viviendo y viendo en todos los trabajos que ha hecho, porque la hemos visto crecer. Me parecía muy bello y muy lógico y coherente que ella hiciera este personaje. De alguna forma, también aporta esa experiencia personal de crecimiento que ha tenido y conforma a esta nueva heroína de la historia", señala.

La princesa se salva a sí misma

Además de contar con Millie Bobby Brown como protagonista, Damsel también pone sobre la mesa una deconstrucción del tópico de la damisela en apuros, a la que tantas veces hemos visto esperar inmóvil a que el príncipe de turno la salve. Afortunadamente, están llegando historias diferentes, revisando los tropos narrativos y actualizándolos.

Fotograma de 'Damsel'

"Creo que estamos en un mundo donde la sociedad ha cambiado y los roles del hombre y la mujer están completamente en otro lugar respecto a hace mucho tiempo. Afortunadamente, creo que el mundo es mucho más justo y más igualitario. Es cierto que todavía queda mucho por conseguir, pero creo que estamos en un lugar cada vez más equilibrado en cuanto a las posiciones del hombre y la mujer", comenzó a reflexionar el cineasta.

"Por eso creo que era importante contar esa historia desde las mujeres y para las mujeres, pero con la ambición de llegar a todo el mundo también. Esta historia es una historia de madres e hijas, una historia de mujeres, pero creo que puede tocar a todo tipo de géneros, a todo tipo de audiencias, porque realmente lo que representa esta historia es algo que todos tenemos dentro: las ganas de superarnos y la lucha por la supervivencia".

Por otro lado, también se deconstruye el topicazo de la madrastra malvada, ese personaje que normalmente intenta destruir a la protagonista y que en Damsel tiene otro tipo de recorrido. "Se trata el tema de madres e hijas, incluso de la familia que va más allá de la sangre, de esa que escogemos y que configura nuestra emoción y nuestra vida casi tan de forma tan poderosa como la familia de verdad", agregó.

"Le damos la vuelta y revisamos los cuentos clásicos de hadas. A cada personaje le damos la vuelta y le aportamos una dimensión más humana, incluso al dragón, que en esta historia, es algo más que un monstruo. Hay algo profundamente humano en la historia de este dragón y que tiene que ver precisamente con el tema de madres e hijas. Veremos un desencuentro y encuentro que creo que también le otorga a la película una visión completamente diferente a lo habitual en este tipo de historias".

La estética

Millie Bobby Brown en 'Damsel'

En Damsel encontraremos un cuento de hadas, pero también un relato ciertamente realista y tenebroso en algunos momentos. De hecho, una vez entramos en la cueva del dragón con Elodie, puede que descubramos que puede haber luz en la oscuridad más profunda.

"A mí siempre me pareció que la película tenía que tener algo bello y siniestro al mismo tiempo. Para mí fue una inspiración y una referencia clara las Pinturas negras de Goya, porque son siniestras, pero de una forma bella. Hay una mezcla de colores, que es lo que realmente genera el efecto estético y la idea era hacer algo parecido, donde sientes que hay algo luminoso en la sombra y en lo más oscuro y siniestro de esas cuevas. Porque puede haber belleza o esos gusanos brillantes que son negativos y que realmente se convierten en una fuerza bondadosa en esta historia, aunque estén dentro de ese infierno horrible", indicó Fresnadillo.

"Esto es lo que le da la dimensión mágica a esta película, que realmente no es maniquea. No estamos hablando de blanco y negro, no estamos hablando de buenos ni malos. Estamos hablando de que todas las capas y todos los escenarios de esta película tienen ambas cosas y eso lo convierte todo en algo mucho más real, porque creo que la realidad tiene que ver con eso, que no todo es blanco y negro, sino que hay zonas intermedias y hay ambigüedades".

"Soy muy partidario de acercar las historias a estos niveles de ambigüedad y de multiplicidad de colores, para realmente generar un efecto más poderoso en el espectador y que perciba esta fantasía como algo muchísimo más real", afirmó.

'Damsel' está disponible en Netflix.