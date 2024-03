'Del revés 2' presenta en su tráiler a las cuatro nuevas emociones de Riley: así son las compañeras de Ansiedad

Disney acaba de presentar por fin el primer tráiler de Del revés 2 (Inside Out 2), la secuela de la película de Pixar, que se estrena el próximo 19 de junio en cines. En él aparecen de nuevo las vocecillas de la cabeza de Riley, que le dan la bienvenida a otras emociones nuevas a medida que la protagonista se adentra en la adolescencia.

Del revés 2 (Inside Out 2) vuelve a la mente de la recién estrenada adolescente Riley justo cuando la sede central está pasando por una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco se las han arreglado muy bien hasta ahora pero de repente no están seguros de lo que van a sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola.

La película está dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, y cuenta con una banda sonora compuesta por Andrea Datzman. Además, la producción también corre a cargo de Michael Giacchino.

Conoce a las nuevas emociones

Ansiedad (interpretada por Maya Hawke en versión original) llega para poner patas arriba la sede central y otras cosas. Es un manojo de energía desbordante que se dedica a poner a prueba a Riley ante situaciones negativas.

Junto a ella está Envidia (Ayo Edebiri en versión original), que aunque pueda parecer pequeña, sabe bien lo que quiere. Siempre está celosa de todo lo que tienen los demás y no le da miedo demostrarlo.

Después está Ennui o Tedio (con voz de Adèle Exarchopoulus en versión original), a quien todo eso le trae al fresco. Aburrida y apática y con un hábil movimiento de ojos, Ennui añade la dosis perfecta de apatía adolescente a la personalidad de Riley.

Y por último, conoceremos a Vergüenza (con voz de Paul Walter Hauser en versión original), a quien le gusta pasar desapercibida, lo que no es nada fácil teniendo en cuenta que es una emoción muy corpulenta con una resplandeciente tez rosada.

Todas ellas acompañarán e incluso tratarán de robarle el protagonismo a Alegría (voz de Amy Poehler en versión original), Ira (voz de Lewis Black en versión original), Tristeza (voz de Phyllis Smith en versión original), Miedo (voz de Tony Hale en versión original) y Asco (voz de Liza Lapira en versión original), porque son las emociones que más caracterizan la complicada etapa de la adolescencia.

Otros personajes

El reparto de voces en el doblaje al español está pendiente de confirmación, por lo que de momento sabemos que Kensington Tallman prestará su voz a Riley Andersen, que está a punto de empezar el instituto. Y Lilimar Hernández da voz en versión original a Valentina “Val” Ortiz, una jugadora de hockey de secundaria a quien todos admiran, incluidos Riley y sus amigos.

Por otro lado, Diane Lane y Kyle MacLachlan retoman las voces de la madre y el padre de Riley; Sumayyah Nuriddin-Green y Grace Lu ponen voz a las mejores amigas de Riley; y Yvette Nicole Brown es la voz del entrenador Roberts, que dirige un campamento de verano de hockey. El reparto de voces también cuenta con Sarayu Blue, Flea, Ron Funches, Dave Goelz, James Austin Johnson, Bobby Moynihan, Frank Oz, Paula Pell, Paula Poundstone, John Ratzenberger, Kendall Coyne Schofield, June Squibb, Kirk Thatcher y Yong Yea.