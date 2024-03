Así hizo Guy Ritchie 'The Gentlemen: la serie' en Netflix: "Los aristócratas son los gángsters originales"

Era cuestión de tiempo que Guy Ritchie trasladara el género que ha hecho suyo a las series y esa primera vez ha sido en Netflix. Partiendo del universo de su película de 2019 The Gentlemen, y protagonizada por un reparto completamente nuevo, que combina estrellas de Hollywood con leyendas del cine y de la televisión británica, llega a la plataforma una historia contada en ocho episodios y dirigida por el cineasta británico.

The Gentlemen cuenta la historia de Eddie Horniman (Theo James, The White Lotus), un oficial del ejército que regresa del servicio activo en el extranjero para despedirse de su padre (Edward Fox), que está en el lecho de muerte. Tras su fallecimiento, en la lectura del testamento, Eddie descubre que su padre, el duque de Halstead ha desheredado al hijo primogénito, Freddy (Daniel Ings), dejándole la propiedad y el título a él.

También descubre que en la finca rústica que ha pasado a su nombre hay una enorme plantación clandestina de cannabis gestionada por un peligroso cartel. La millonaria deuda de su hermano, ocasionada por su problema con las drogas y las apuestas, impiden que se deshaga de este negocio, y mientras intenta encontrar una solución, Eddie termina siendo seducido por los bajos mundos.

Aristrocracia y criminalidad

Una de las obsesiones de la sociedad británica, de su ficción y de la propia obra de Ritchie es el tema de clase y la diferencia entre sus diferentes estratos. Para Matthew Read, coguionista de la serie, este es un terreno fértil para el tipo de conflicto que querían explorar.

"En The Gentlemen, la idea central de aristócratas que se alían con criminales de clase trabajadora crea una fricción y una tensión realmente dramáticas", dice Read en el material proporcionado por Netflix a la prensa. "Pero lo que realmente le interesa a Guy no son solo las diferencias entre ambos, sino los puntos en común que comparten".

En esa intersección, Ritchie destaca el talento de ambos grupos para el robo: "Los aristócratas son los gángsters originales".

"Históricamente, después de todo, las familias como la de Eddie robaban las tierras y todo lo que poseían a la gente corriente", añade Read.

'The Gentlemen'

El zoo vs. la jungla

Otro de los temas que se explora en la serie está derivado, precisamente, de la diferencia de clase, algo que los creadores definen como el enfrentamiento de dos mundos opuestos: el zoo y la jungla.

Según Reed, el zoo lo representan los Horniman, "el mundo mimado donde todo te lo dan en bandeja", la jungla, en cambio, significa "cazar para sobrevivir".

Eddie se ha criado en el zoo y, aunque servir en el ejército le ha dado ciertas habilidades, no son suficientes para sobrevivir en el mundo criminal: la jungla.

"Su arco argumental consiste en llegar a un punto en el que sea capaz de cazar en la jungla aunque se vaya a dormir al zoo", explica Ritchie. El estado ideal.

El elenco

Ritchie asegura que los protagonistas de la serie son en todos los casos los actores que tenía en mente para cada personaje. Theo James le parecía la elección natural para interpretar a Eddie por su magnetismo y su presencia.

También destaca a Giancarlo Esposito y a Vinnie Jones, que vuelve a trabajar con él dos décadas después de Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Snatch, para interpretar al guardabosques Geoff Seacombe. "Me alegró mucho tenerle de vuelta", dijo en la entrevista de Netflix.

Vinnie Jones ('The Gentlemen')

Y por supuesto a Kaya Scodelario, que interpreta a Sussie Glass, un personaje que sorprende y conquista la espectador de inmediato.

"Siempre fue una prioridad para nosotros tener un personaje femenino muy fuerte en el corazón de la serie que realmente dirija las cosas", dice Read. "Kaya ofrece una mezcla de carisma, estilo y credibilidad como la hija que dirige el imperio de la hierba de su familia, mientras su padre está en la cárcel".

La fuerza y la elegancia de Sussie, que viste con un look vintage mezclado con alta costura, contrasta con la bufonería de Freddy, un personaje extremo que se sostiene gracias a la interpretación de Daniel Ings, que combina comedia, pero también mucha vulnerabilidad y cierto patetismo. "Tiene muchos, muchos matices", señala el creador.

Dónde se rodó la serie

Badminton House, la residencia en Gloucestershire de los duques de Beaufort, se convirtió en la mansión de Halstead y fue una de las 80 localizaciones en las que se rodó The Gentlemen.

"En el interior había bastones junto a la puerta o algunos cartuchos de escopeta de caza. Había grietas y desperfectos, como en cualquier casa familiar. Pero también había pinturas al óleo, historia y majestuosidad. Era perfecto para nuestra historia", explica Martyn John, diseñador de producción de la serie.

'The Gentlemen'

Otras localizaciones fueron Loseley Park, cerca de Guildford, donde se rodaron algunos interiores; Wrotham Park, que se utilizó para la fastuosa mansión del tío Stan; The Reform Club, en Londres, que hizo las veces de Pinky's Club; y Printworks, el espacio para eventos de Rotherhithe, que el director de producción Martyn John y su equipo utilizaron para montar el ring de boxeo para el combate ilegal del episodio 2.

Aunque la mayoría de los escenarios son reales, Martyn John también utilizó los estudios Alperton para crear algunos de los interiores, incluido un piso de protección oficial en el que uno de los protagonistas tiene una pelea.

"Nunca se podría haber rodado esa escena en un piso de protección oficial de verdad, porque no tiene espacio. Así que construimos uno tres veces más grande, con un pasillo, un ascensor, una cocina y un dormitorio, y pusimos un fondo fotográfico en la ventana", explica John.



También se esmeró mucho en la creación de la granja de cultivo, para la que usó los conocimientos adquiridos en la película de 2019. "Tuvimos al mismo experto en marihuana en ambos proyectos", explica John, "Le llamamos The Dope Man, es una fantástica fuente de conocimientos sobre la marihuana y todo lo que hay que saber sobre su cultivo".

"Usamos plantas falsas hechas con hojas de seda que nos enviaron de China para la plantación", revela. "Utilizábamos luces diferentes, según la fase en la que estuvieran las plantas: luz azul cuando estaban creciendo, magenta cuando estaban brotando".

"Incluso imprimimos en 3D las cabezas de las semillas, la parte que necesitan para la cosecha. Tengo una de las plantas falsas en el baño de casa y todo el mundo cree que es de verdad".

Los coches caros, un fetiche del director

Tratándose de un proyecto de Guy Ritchie, el equipo sabía que tenía que conseguir coches fabulosos, porque en el mundo en el que se mueven sus personajes los coches son sinónimo de estatus.

"Teníamos coches por valor de un millón de libras: Range Rovers, Jaguar, Rolls Royce e incluso un Lamborghini...", confiesa John.

"Los aristócratas suelen tener coches de alta gama, mientras que a los gángsters, los traficantes de drogas, los ladrones y los asesinos también les gustan los coches bonitos, pero nunca tan elegantes, sino un Mercedes o un BMW".

Marty John asegura que la mayoría de los coches estaban intactos al final del rodaje, pero no todos, por supuesto. "A Guy siempre le gusta destrozar cosas metafórica y literalmente".