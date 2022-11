Theo James ('The White Lotus'): "Un par de muertes de esta temporada me sorprendieron mucho"

Theo James: "Me impactó descubrir quien muere al final de esta temporada de 'The White Lotus'"

Entre los nuevos huéspedes de The White Lotus de esta temporada, uno de los grupos más interesantes es el formado Ethan y Cameron, dos compañeros de universidad, que viajan a Sicilia junto a sus dos esposas para celebrar un éxito empresarial. Unas vacaciones en las que se exploran las dinámicas de las parejas y de cada uno de sus miembros por separado.

Theo James y Meghann Fahy interpretan a Cameron y Daphne, la pareja rica del grupo por nacimiento, un conflicto de clase que es sutil porque sus contrapartes ahora también tienen dinero, pero al que se suma un conflicto latente de raza, ya que Ethan y Harper son hijos de inmigrantes en Estados Unidos. Como dice Harper en un momento de la serie: "somos sus amigos diversos".

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con James y Fahy antes del estreno de la segunda temporada de la serie en HBO Max, hablaron sobre los temas de esta entrega, cuál creen que es la razón del éxito de la serie, cómo ven la relación de sus personajes, la escena del baño de Cameron y si tenían teorías sobre la identidad de la persona que morirá al final de las vacaciones.

Harper, Ethan, Cameron y Daphne en su llegada a 'The White Lotus'

¿Qué fue lo que más les gustó de la primera temporada de la serie?

Theo James: Una de las cosas más estimulantes de la primera temporada es cómo nos hacía posicionarnos con unos personajes y luego, conforme avanzaban los episodios, tu idea inicial sobre ellos cambiaba, porque nuestras expectativas eran subvertidas. Eso se mantiene en esta entrega, esas personas son repugnantes, pero carismáticas al mismo tiempo y algunas veces tienen razón, eso hace que dudemos de nuestros propios juicios de valor. Es parte de lo que encuentro fascinante de los guiones de Mike White.

Meghann Fahy: Me encanta que Mike presenta a los personajes como son, sin necesidad de que tengan que evolucionar. Ya sabes, en la ficción los personajes suelen tener un arco de crecimiento y a veces de redención, en The White Lotus esa regla no se cumple Pienso por ejemplo en el personaje de Alexandra Dadario en la primera temporada. Recuerdo que cuando acabó leí muchas criticas porque al final Rachel no dejaba a Shane.

Y sabes qué, la gente real muchas veces hace eso, es una experiencia muy humana, y las razones por las que decidimos quedarnos en una relación son muy variadas y personales, y Rachel no estaba cumpliendo el papel de una heroína de película. Mike no juega con las expectativas del público, sino que va en contra de ellas, y eso me parece muy emocionante.

¿Sintieron alguna presión por las expectativas debido a su éxito el año pasado?

M. Fahy: Al principio, antes de empezar a rodar era un poco intimidante, pero lo bueno de Mike es que una vez estás con él en el set todo es tan relajado y tan fácil, que a veces olvidaba que estaba rodando la segunda temporada de una serie que había sido tan exitosa en su estreno. Creo que eso dice mucho del ambiente que crea en el rodaje.

T. James: Disfrutar de la primera temporada como parte de la audiencia fue útil para nosotros, porque ya habíamos visto en pantalla el tono tan peculiar y específico que hace a la serie especial. Sabíamos qué era lo que estaba buscando Mike con esa mezcla de asuntos mundanos, esa atmósfera fascinante, el misterio y el absurdo. Y que era capaz de conseguirlo.

"No hicimos prueba de química juntos en el casting. Mike nos eligió por separado sin vernos antes juntos en pantalla y eso es muy poco común" -Meghann Fahy

La química entre Daphne y Cameron es impresionante, ¿cómo fue la prueba juntos en el casting?

M. Fahy: Lo interesante es que no hicimos prueba de química juntos en el casting. Mike nos eligió por separado sin vernos antes juntos en pantalla y eso es muy poco común. El guion es tan bueno, que hace la mitad del trabajo por ti, y Mike es muy bueno dirigiendo actores. Además, supongo que también ayudó que Theo fuera tan encantador y abierto desde el principio.

T. James: Mike sabía lo que estaba buscando y por alguna razón creyó que íbamos a funcionar. No había una garantía para que así fuera, así que diré que tuvimos suerte porque Meghann y yo nos caímos bien y ambos somos buena gente. Sí tratamos de pasar algún rato juntos antes del primer día de rodaje, porque teníamos que llegar al set y comportarnos como una pareja casada muy rápidamente y teníamos que intentar que fuera lo más orgánico posible y que nos sentíamos relajados el uno con el otro, para transmitir una conexión natural.

Cameron y Harper en el episodio 2x01 de 'The White Lotus'

Sobre la escena del baño del primer episodio, ¿Cameron es consciente de lo que está haciendo o no?

T. James: Aunque la escena tiene el punto de vista del personaje de Aubrey Plaza, creo que también sirve para definir mi personaje. En ese momento vemos que es muy arrogante, rimbombante y seguro de sí mismo, pero en sus intenciones hay espacio para la ambigüedad.

Puede haber sido algo accidental que ella lo viera desde el espejo del baño, pero también puede que se esté dejando ver deliberadamente para provocar una reacción en la esposa de su amigo. Es una escena que pone al espectador en el límite de ambas posibilidades para que decida.

"Independientemente de todo lo demás,, y en eso Mike fue muy claro desde el principio, Daphne y Cameron realmente se quieren" -Theo James

¿Qué piensan ustedes de la relación de pareja de Cameron y Daphne en comparación con Ethan y Harper? ¿son felices? ¿se quieren?

T. James:

Mike hace un comentario sobre la política sexual y el comportamiento social de ambas parejas. Tienen en común que son disfuncionales, pero a la vez ambas se quieren a su manera, hay un sentimiento de amor y cariño genuino entre ellos. Desde el principio, Harper se obsesiona con encontrar las grietas en nuestra pareja, porque estamos siempre sonrientes y somos cariñosos en público.

Hay una escena en la que Daphne le dice a su personaje que ella y Cameron nunca pelean y se enfada ante esa afirmación. A medida que la serie evoluciona vemos más cosas bajo la superficie, pero independientemente de todo lo demás,, y en eso Mike fue muy claro desde el principio, Daphne y Cameron se quieren. Entonces, ¿cómo juzgamos una relación que funciona aunque no se ajuste a la narrativa de lo que consideramos normal? ¿Está mal o está bien? Esas son las preguntas que la serie pone sobre la mesa.

Meghann Fahy y Aubrey Plaza en 'The White Lotus'.

M. Fahy: Creo que una de las claves del matrimonio de Cameron y Daphne es que ambos encuentran en la otra persona justo lo que el otro está dispuesto a dar. Es decir, que lo que a Daphne le gusta dar en una relación es precisamente lo que Cameron busca y viceversa, independientemente de todo lo demás que ocurra dentro y alrededor del matrimonio, porque esas otras cosas no son realmente importantes para ninguno de los dos y no los hace infelices. Eso es lo que los mantiene unidos.

¿Durante el rodaje tuvieron alguna teoría sobre los huéspedes que mueren en estas vacaciones de 'The White Lotus'?

T. James: No hice ninguna teoría, pero sí puedo decir que un par de muertes de esta temporada me sorprendieron mucho mucho. Y hasta aquí puedo leer.

'The White Lotus' está disponible en HBO Max.

