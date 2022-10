Michael Imperioli: "'The White Lotus' me hizo repensar mi masculinidad y mi forma de ver el mundo"

La nueva temporada de The White Lotus se traslada a Sicilia, destino en el que Mike White sigue a un nuevo abanico de personajes privilegiados disfrutando de unas vacaciones de lujo en un hotel cinco estrellas. Uno de esos grupos está formado por tres generaciones de hombres italoamericanos, interpretados por F. Murray Abraham, Michael Imperioli y Adam DiMarco, abuelo, padre e hijo respectivamente.

Bert, Dominic y Albie di Grasso, los personajes que interpretan, viajan juntos para reencontrarse con sus raíces, y durante su estadía comparten comidas familiares con las que la serie explora ideas como la masculinidad, el sexismo y los roles de género aprovechando que los tres son productos de su tiempo.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con Murray Abraham (Mythic Quest) e Imperioli (Los Soprano), dos actores que nunca habían trabajado juntos, pero que, casualmente, coincidieron hace 30 años en la lectura de una obra de teatro en la que, "como si fuera una premonición", interpretaban a padre e hijo.

En esta entrevista que concedieron antes del estreno de segunda temporada de The White Lotus, hablaron sobre los temas de esta entrega, cuál creen que es la razón del éxito de la serie, cómo influyó Sicilia en el rodaje y qué es lo que más admiran del trabajo de Mike White como creador y director.

¿A qué creen que se debió el éxito de la serie en la primera temporada?

Michael Imperioli: Mike tiene la habilidad de hablar de una manera muy precisa de nuestro ahora y, además, lo hace de forma muy entretenida, pero te hace reflexionar casi sin que te des cuenta. The White Lotus me hizo repensar mi masculinidad y mi forma de ver el mundo en cierto modo. Es una serie muy divertida y al mismo tiempo inquietante, es un paquete difícil de atar sobre el papel, pero él consigue hacerlo de forma muy sugerente.

Murray Abraham: Creo que la propuesta era tan nueva que era un placer ver algo que ese sentía original. Michael y yo somos originarios del teatro, no voy a hablar por él, pero hago mucho teatro clásico, y aunque es muy gratificante, en lo que a mí respecta, no hay nada como una obra nueva. No puedo decir lo suficiente sobre Mike (White), pero lo que te puedo asegurar es que volveré a trabajar con él en cualquier momento y adónde me lleve, y no puedo decir eso de mucha gente.

"Es difícil estar en un lugar con tantos siglos de historia como Sicilia sin que te afecte. Tiene algo místico y mitológico que lo impregna todo" - F. Murray Abraham

¿Cuánto conocían de Sicilia antes del rodaje y cómo fue la experiencia?

Murray Abraham: He trabajado mucho en Italia, pero Sicilia es diferente. Ya había estado allí con una película de Woody Allen durante tres semanas, así que no llegué a conocerla muy bien. Esta vez, estuve allí durante cuatro meses en temporada baja, así que pudimos relacionarnos con la gente local, porque no había miles de turistas y tenían tiempo.

Imperioli: Los sicilianos se consideran a sí mismos sicilianos más que italianos, así que su cultura es muy específica, y están orgullosos de ella. Y la comida es muy específica y sorprendente.

Murray Abraham: Es difícil estar en un lugar con tantos siglos de historia como Sicilia sin que te afecte. Tiene algo místico y mitológico que lo impregna todo y lo empiezas a absorber como por ósmosis.

"Mi personaje entiende a dónde ha ido la nueva generación, y por qué, pero tal vez piensa que lo han llevado demasiado lejos" - Michael Imperioli

Esta temporada la serie pone sobre la mesa temas como la masculinidad y el sexismo, ¿qué representan sus personajes en relación con estos temas?

F. Murray Abraham: Mi personaje representa otra época, pero no es tóxico, y a pesar de que te haga levantar una ceja con algunas formas de pensar tan antiguas, también puede llegar a sorprenderte lo lúcido que puede ser en otras ocasiones. Él defiende sus opiniones porque siente que su nieto ataca instintivamente algo que no entiende del todo, porque no lo vivió. Me encanta interpretarlo, porque hoy en día podría ir a la cárcel con algunas cosas que dice.

Michael Imperioli: El personaje de Murray representa la generación de la vieja escuela, el de Adam es la generación post me too, y el mío está atrapado en el medio de los dos. Entiende a dónde ha ido la nueva generación, y por qué, pero tal vez piensa que lo han llevado demasiado lejos. Al mismo tiempo, piensa que la generación de su padre era demasiado represiva, dominante y sexista. Está realmente atrapado por la moral de la sociedad y por una moral personal también.

Creo que los temas de esta temporada son diferentes que la anterior, un poco más atemporales y universales, algo que combina muy bien con el entorno en el que estábamos rodando.

F. Murray Abraham en la temporada 2 de 'The White Lotus'.

¿Qué es lo que más les gusta de los guiones y la forma de dirigir de Mike White?

F. Murray Abraham: Es inteligente, es divertido y no tiene miedo. Sus guiones son impecables, pero siempre está abierto a escuchar lo que tienes que decir y está dispuesto a probar cosas diferentes, eso me encanta.

Michael Imperioli: También creo que tiene mucha compasión por la gente en general, y eso hace que personajes que podrían convertirse en simples estereotipos, y que puedan ser etiquetados como villanos o imbéciles, consigan sorprendernos. Los hace humanos, y esa humanidad se basa en algo tan simple como mostrarlos como individuos con defectos.

F. Murray Abraham: El ambiente tan especial que surge en el rodaje de Mike es algo que se produce pocas veces en la vida. No puedo ni empezar a decirte lo mucho que significó para mí que me recordaran la posibilidad de que este tipo de cosas puedan suceder. La comunicación es tan fluida, instantánea y al mismo tiempo tan profunda que hace la experiencia increíble y te recuerda lo poco que se prodiga en otras producciones.

'The White Lotus' está disponible en HBO Max.

