Las mejores películas estrenadas en octubre (2022): de 'Despidiendo a Yang' a 'Bros' y 'Barbarian'

Octubre se acerca a su fin y es momento de hacer balance repasando las 5 mejores películas que se han estrenado en salas de cine y plataformas de streaming. En el mes del terrror no podían faltar dos muestras del género: Cerdita, el impactante debut de Carlota Pereda que se ha preguntado qué pasaría si La matanza de Texas fuera un relato contra el bullying ambientado en Extremadura, y Barbarian, un estreno directo en Disney+ que te hará cambiar para siempre la forma de ver a Airbnb y que ha sido bautizado por parte de la crítica como la mejor película de terror del año.

En Amazon Prime Video, y previo paso por el Festival de Sitges, se puede ver la arrebatadora melancolía en clave de ciencia ficción intimista de Despidiendo a Yang. Netflix acaba de estrenar Sin novedad en el frente, una nueva versión del clásico literario escrito por Eric Maria Remarque hace más de 90 años y que sigue vigente aún hoy.

Todavía puedes recuperar en los cines Un año, una noche, la impactante exploración que hace el español Isaki Lacuesta de las consecuencias emocionales y personales que sufre una pareja de supervivientes al atentado de la sala Bataclan. Cerrando las recomendaciones del mes está Bros: Más que amigos, una divertidísima comedia romántica protagonizada y coescrita por Billy Eichner que ha hecho historia para la comunidad LGTB+ en Hollywood.

Entre las otras películas que no deberían pasar desapercibidas este octubre destacan la película española de animación para adultos Unicorn Wars, el tour de force interpretativo de Anna Castillo y Oriol Pla en Girasoles silvestres, la desatada adaptación de Los renglones torcidos de Dios a cargo de Oriol Pla, la poderosa denuncia social de En los márgenes y el wéstern boliviano Utama.

'Despidiendo a Yang' (Amazon Prime Video)

Antes de sorprender con su delicada ópera prima como director (Columbus, una melancólica propuesta que se mueve de forma ejemplar entre lo formal y lo emocional), Kogonada ya se había hecho un nombre entre los amantes del cine y la televisión por sus videoensayos sobre la forma, la estructura y el contenido de obras audiovisuales. Despidiendo a Yang es la confirmación de todo ese potencial gracias a la historia de un padre que intenta salvar por todos los medios posibles la vida de Yang, un robot mitad asistente y mitad niñera al que consideran un miembro más de su familia y que fue clave para la adaptación en la familia de su hija adoptada.

La película de Kogonada es una mirada melancólica sobre la vida que habla sobre la búsqueda de la identidad en los lugares más inesperados. La joya de Kogonada trasciende los tópicos de las historias sobre robots y su relación con los humanos, conformando un memorable díptico con la Inteligencia Artificial de Steven Spielberg.

'Cerdita' (Salas de cine)

Ya desde su presentación en el Festival de Sundance, Carlota Pereda ha conquistado a la crítica nacional e internacional con un impactante debut con el que explota todo el potencial de su corto ganador del Goya. Cerdita es una descarnada aproximación en clave de género al bullying y al impacto en aquellos que los sufren desde una perspectiva terrorífica, violenta y descarnada que ya ha sido comparada con clásicos del slasher como La matanza de Texas.

La fisicalidad de la puesta en escena, la salvaje interpretación del mito del lobo y la caperucita de esta historia y el uso de la comedia costumbrista confirman a Pereda como un talento a seguir que no tiene miedo a salirse del camino preestablecido para tantos directores debutantes. Cerdita es, en definitiva, la clase de cine radical, desprejuiciado y sin miedo a jugar en los límites que a menudo pedimos a nuestras películas.

'Un año, una noche' (Salas de cine)

Isaki Lacuesta compitió por el Oso de Oro del Festival de Berlín por Un año, una noche, un impactante drama que parece por momentos una versión de Secretos de un matrimonio centrada en una pareja con estrés postraumático. Unos pletóricos Nahuel Pérez Biscayart y Noémie Merlant interpretan a dos supervivientes de los atentados de la sala Bataclan que hacen frente como pueden a su futuro como pareja y a sus diferentes formas de lidiar con la catástrofe que cambió para siempre sus vidas. Lacuesta brilla particularmente en el uso del montaje para jugar con los opuestos puntos de vista de la pareja y en su deconstrucción de los recuerdos como algo maleable e involuntariamente manipulable como forma de gestionar el duelo.

'Barbarian' (Disney+)

Una mujer que alquila un alojamiento en Airbnb descubre que la casa en la que se aloja no es en absoluto lo que parecía. Lo que parece una premisa sencilla se acaba revelando como una de las grandes sorpresas del cine de terror en este 2022. Zach Cregger es el autor de esta matrioska de horrores que no deja de sorprender a lo largo de sus precisos y entretenidísimos 100 minutos de duración.

Barbarian brilla particularmente en su presentación, un extraordinario primer acto que culmina en un terrorífico momento que ya ha provocado (legítimas) comparaciones con un clásico del cine de terror español. No entraremos en detalles para no desvelar uno de los giros argumentales de una película que se preocupa en construir con cuidado tanto sus sustos como sus personajes (incluyendo el particular retorno al género de Justin Long, el protagonista de Jeepers Creepers). Tras su llegada a Disney+ la semana pasada, Barbarian es la opción perfecta para este Halloween... y la peor pesadilla de Airbnb.

'Sin novedad en el frente' (Netflix)

Sin novedad en el frente narra la historia de un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, cuando Paul y sus amigos del barrio experimentan en sus carnes cómo la euforia inicial de la guerra se convierte en desesperación y miedo mientras luchan por sus vidas (y las de los otros) en las trincheras. Edward Berger ha rodado para Netflix la primera versión en alemán del eterno clásico de Erich Maria Remarque, un relato antibelicista publicado mientras el mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial y se preparaba, sin saberlo, para la Segunda.

Aunque la novela ya se adaptó por primera vez en 1930 (el clásico de Lewis Milestone fue un pionero absoluto para el cine bélico y se llevó los Oscar a mejor película y dirección), la vigencia de su mensaje y el extraordinario trabajo técnico y artístico de la producción alemana han hecho de esta nueva adaptación de Sin novedad en el frente una de las sorpresas cinematográficas del otoño. No hay nada particularmente novedoso en la fórmula de Berger, pero su fuerza es arrebatadora.

'Bros, más que amigos' (Salas de cine)

Bros. Más que amigos ya es historia de Hollywood. La película de Nicholas Stoller (un veterano de la comedia gamberra gracias a Paso de ti y Malditos vecinos) es la primera producción de Hollywood en estar protagonizada íntegramente por un reparto de actores LGTB+, pero sus numerosos méritos van más allá de su relevancia en materia de representación. Billy Eichner, el protagonista de la hilarante serie de sketches de YouTube Billy on the Street, da exactamente lo que promete: una revisión de la fórmula clásica de la comedia romántica - no es casual la referencia directa a Cuando Harry encontró a Sally- pasada por el filtro de lo LGTB+ hasta la última de sus consecuencias.

El guion de Eichner y Stoller va más allá del “amor es amor es amor” del eslogan y juega de forma divertidísima con todas las ramificaciones de las relaciones homosexuales (desde las conductas sexuales, la app Grindr, los problemas de disponibilidad emocional o la maleta que arrastran los personajes que han surgido la discriminación de la sociedad de una forma u otra) mientras se ríe de la misma comunidad que celebra. Bros. Más que amigos es, sin duda, una de las mejores comedias del año.

