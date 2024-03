El esperado 'Ripley' de Andrew Scott anuncia su estreno en Netflix con un sugerente tráiler

Andrew Scott (Desconocidos, Fleabag) es Ripley en la miniserie que estrena Netflix el 4 de abril. Basada en las novelas superventas de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley, Scott interpreta al personaje titular, un mentiroso profesional y estafador que se las arregla a duras penas en el Nueva York de principios de los sesenta, y cuya vida cambia cuando es contratado por un hombre adinerado para viajar a Italia e intentar convencer a su hijo de que regrese a casa.

La aceptación del trabajo por parte de Ripley es el primer paso en una compleja vida de engaños, fraudes y asesinatos.

Completan el reparto de protagonistas John Malkovich, Dakota Fanning como Marge Sherwood y Johnny Flynn como Dickie Greenleaf. El elenco también incluye a Eliot Sumner, Maurizio Lombardi y Margherita Buy.

La serie limitada de ocho episodios dirigida y escrita por Steven Zaillian, ganador del Oscar por La lista de Schindler y guionista de El irlandés, Gangs of New York, Moneyball y la serie The Night Of, por la que ganó el Emmy.

Zaillan explicó en Vanity Fair que adaptar el material como serie en lugar de como largometraje "me permitió ser más fiel a la historia, el tono y las sutilezas de la obra de Highsmith. Intenté enfocar mi adaptación del modo en que imaginaba que lo haría ella misma".

"No interpretas las opiniones, la imagen previa que la gente pueda tener sobre Tom Ripley", dijo Scott en la misma entrevista. "Tuve que atreverme a crear mi propia versión y mi propia interpretación del personaje. Fue un papel muy duro. Me resultó muy duro mental y físicamente".

Describió la comprensión de lo que hace Ripley como "ardua", explicando: "Ciertas cosas puedo entenderlas, pero otras, en realidad, es el vacío con el que a veces es difícil comprometerse".

El rodaje se llevó a cabo en 2021 en Italia. Robert Elswit, ganador del Oscar por Pozos de ambición, fue el director de fotografía de los ocho episodios. Sobre el porqué de la versión en blanco y negro, Zaillian dijo: "La edición del libro de Ripley que tenía en mi escritorio tenía una evocadora fotografía en blanco y negro en la portada. Mientras escribía, retenía esa imagen en mi mente. El blanco y negro encaja en esta historia, y es precioso".

Ripley se produjo inicialmente como un original de Showtime, pero se trasladó a Netflix antes de la incorporación de la cadena de cable premium a Paramount+. Aunque está concebida como una serie limitada, no se descarta que haya más temporadas.