Colin Farrell es un detective privado en 'Sugar', la serie de Apple TV+ con aroma al cine negro de los 50

Apple TV+ ha presentado hoy el tráiler de Sugar, la serie de detectives protagonizada por Colin Farrell que se estrenará el 5 de abril en la plataforma, una propuesta de la que no se ha revelado mucho por ahora, pero que lo tiene todo para convertirse en una de las grandes sorpresas de 2024.

Protagonizada y producida por Farrell, es según la sinopsis oficial, "una visión contemporánea y única de uno de los géneros más populares y significativos en la historia literaria, cinematográfica y televisiva: las historias de detectives".

El actor nominado al Oscar interpreta a John Sugar, un detective privado que investiga en Los Ángeles la misteriosa desaparición de Olivia Siegel, la nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel. Mientras Sugar intenta determinar qué le sucedió a Olivia, también desenterrará los secretos de la familia Siegel; algunos muy recientes y otros enterrados hace mucho tiempo.

Completan el reparto por Kirby (Sandman), Amy Ryan (The Wire), James Cromwell (Succession), Anna Gunn (Breaking Bad), Dennis Boutsikaris (Better Call Saul), Nate Corddry (Mindhunter), Sydney Chandler (No te preocupes, querida) y Alex Hernandez (Invasión).



Sugar está creada por Mark Protosevich, quien también es productor ejecutivo. Los ocho episodios están dirigidos por el nominado al Oscar Fernando Meirelles (Ciudad de Dios, Los dos Papas), quien también es productor ejecutivo, y Adam Arkin (The Offer), quien también es coproductor ejecutivo.

'Sugar' | Tráiler español

Durante una sesión de preguntas y respuestas en 2023, Meirelles dijo: Dirigí Sugar el año pasado en Los Ángeles, de mayo a noviembre. Creo que con Colin tuve la mejor colaboración que he tenido nunca con un actor", y añadió que "Sugar es una historia de detectives basada en el cine negro, las historias de detectives de los años 40 y 50. Firmé un acuerdo de confidencialidad y no puedo decir nada más o iré a la cárcel".

En sintonía con el género de la serie, los detalles de la producción se han mantenido prácticamente en secreto y el tráiler solo revela la premisa, pero no deja ver todas sus cartas.

Este es el siguiente proyecto de Farrell tras el éxito de Almas en pena en Inisherin, la película por la que estuvo nominado al Oscar como actor protagonista. Actualmente tiene en desarrollo A Big Bold Beautiful Journey, dirigida por Kogonada, y que protagonizará junto a Margot Robbie.

'Sugar' se estrena con dos episodios el 5 de abril. Los nuevos capítulos estarán disponibles cada viernes hasta el último, el 17 de mayo.