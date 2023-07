'Succession' vuelve a hacer historia: primera serie con tres nominados a mejor actor en los premios Emmy.

Succession ha hecho historia en las nominaciones de la 75.ª edición de los premios Emmy con su cuarta y última temporada. Por primera vez en la historia de los premios, una única serie tendrá tres actores nominados en la disputada categoría de Mejor actor principal en una serie de drama. Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin competirán por sus papeles de Logan, Kendall y Roman Roy, respectivamente, junto a Pedro Pascal (The Last of Us) Jeff Bridges (The Old Man) y Bob Odenkirk (Better Call Saul).

Solo en dos ocasiones tres actores de la misma serie habían sido nominados en la misma categoría el mismo año, entre todas las de actor principal con las que cuentan los premios Emmy. Y ambas veces ocurrió en la misma, la de Mejor actriz principal en una serie de comedia.

Sucedió entre 1986 y 1989 con la serie Las chicas de oro y las actrices Betty White, Bea Arthur y Rue McClanahan, las cuales fueron nominadas cada año, ganando una en cada ocasión. Y en 2005 se volvió a repetir la situación con la serie Mujeres desesperadas, cuando Felicity Huffman, Teri Hatcher y Marcia Cross fueron nominadas, llevándose finalmente la estatuilla la primera.

Tanto Brian Cox como Jeremy Strong han sido nominados anteriormente y han competido dos veces en la categoría. Strong ha sido el único en ganarlo hasta el momento, en la ceremonia de 2020.

Para Kieran Culkin es su primera nominación en la categoria de Mejor actor principal. Aunque ha estado nominado dos veces anteriormente por su papel de Roman Roy, lo ha hecho en la categoría de Mejor actor secundario. En la pasada edición compitió junto a Matthew Macfadyen y Nicholas Braun, conquistando el primero la estatuilla.

El triunfo de Succession en los Emmy

Desde que HBO estrenaria la serie en 2018, suma 48 nominaciones y 13 premios Emmy en sus tres primeras temporadas. Incluidas dos estatuillas a la Mejor serie de drama por sus temporadas 2 y 3.

En la pasada edición de los premios Emmy ya batió el récord de mayor número de actores nominados de una única serie, acumulando 14 en diferentes categorías interpretativas, de un total de 25 que llegó a recibir.

En la 75.ª edición de los premios Emmy, la temporada 4 de Succession parte como la gran favorita, acumulando un total de 27 nominaciones y teniendo presencia en las categorías de Mejor serie de drama, Mejor actor de drama y Mejor actriz de drama, entre otras.

