La temporada 2 de 'La casa del dragón' concreta el mes de estreno de sus nuevos episodios en HBO Max

La segunda temporada de La casa del dragón se estrenará en HBO Max en junio. El jefe de streaming y juegos de Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette, reveló el mes de lanzamiento de la nueva entrega de la precuela de Juego de tronos durante una entrevista en la conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley.

Aunque no especificó el día del estreno, el mes estrecha la ventana de lanzamiento que, según la última información proporcionada por el jefe de HBO, Casey Bloys, y el consejero delegado de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, se había estimado para "principios de verano".

"Cuando miramos a los próximos 12-24 meses, tenemos las cuatro grandes producciones de HBO: la segunda temporada de La casa del dragón en junio", y las nuevas entregas de The Last of Us, Euphoria y The White Lotus, dijo Perrette en la conferencia de Morgan Stanley.

"En los ocho meses siguientes [al lanzamiento de Max], por diversas razones, algunas conocidas y otras relacionadas con la huelga, nos lanzamos probablemente a la oferta de contenidos más ligera que hemos tenido nunca", dijo. WBD firmó un acuerdo de producción con A24 en diciembre que comenzó este trimestre. "Así que en la segunda mitad del año pasado, nuestras películas de pago tuvieron un volumen significativamente menor, nuestro catálogo de Warner Bros., aparte de Barbie, que obviamente es un gran éxito, fue más ligero y no tan fuerte como esperábamos".

En cuanto a "nuestra programación original, debido en parte a la huelga, hemos retirado algunos títulos que debían estar en el cuarto trimestre porque no podíamos tener a los actores para ayudar a promocionarlos. Así que tuvimos una cartelera mucho más ligera en la segunda mitad del año de lo que esperábamos".

Basada en el libro de George R.R. Martin Fuego y sangre, La casa del dragón sigue a la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Poniente. Tiene lugar casi 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y unos 100 años después de que los Targaryen unieran los Siete Reinos.

El reparto de la segunda temporada incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham. Las nuevas incorporaciones anunciadas previamente son Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Simon Russell Beale como Ser Simon Strong.

Los nuevos episodios comenzaron a rodarse en los estudios Leavesden de Warner Bros. el 11 de abril de 2023. El rodaje no se vio afectado por la huelga de guionistas (que comenzó el 2 de mayo y duró hasta el 27 de septiembre) ni por la huelga de actores (que comenzó el 14 de julio) porque los guiones estaban terminados antes de comenzar el rodaje.