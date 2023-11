HBO retrasa el regreso de 'The Last of Us', 'Euphoria' y 'The White Lotus', y el estreno del spin-off de 'It'

Habiendo concluido la huelga de guionistas tras un histórico acuerdo y aunque la de actores aún no haya terminado, HBO ha querido pisar el acelerador para que sus series más exitosas regresen lo antes posible.

Además de anunciar la fecha de regreso de La casa del dragón para principios del verano del 2024, el CEO de la compañía Casey Bloys también reveló otros detalles importantes sobre las nuevas temporadas de Euphoria, The Last of Us y The White Lotus, y el spin-off de It, Welcome to Derry.

Bloys reveló cuáles son los planes de la compañía y cómo será la programación de HBO y Max para el próximo año teniendo en cuenta el impacto que ha tenido el parón de la industria de Hollywood, y dando por hecho que la huelga de actores alcanzará pronto un acuerdo.

Por un lado, hizo referencia a The White Lotus, aclarando que será una de las producciones que tendrá que retrasar la fecha del estreno de su tercera temporada. "Estaba planteada para 2024, pero tendrá que ser en 2025", explicaba Bloys durante el evento de prensa que se celebró el pasado jueves en Nueva York.

Se sabe que los nuevos episodios de la serie de antología creada por Mike White aún estaban en las primeras etapas de desarrollo cuando se convocó la huelga de guionistas. Y también que la trama se trasladará a Tailandia y que Natasha Rothwell regresará para interpretar al mismo personaje al que dio vida en la temporada 1.

Fotograma de la temporada 2 de 'The White Lotus'.

Junto a The White Lotus, Bloys mencionó también el spin-off Welcome to Derry, que ampliará el universo de terror de It. "La habíamos programado para Halloween de 2024. Pero probablemente será para 2025", adelantaba.

Aún se desconocen más detalles sobre la trama de esta nueva serie secuela, pero la descripción dice que "está basada en la novela It de Stephen King" y que "amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en los largometrajes de It y también It. Capítulo 2". Esta serie ha estado en fase de producción desde principios de 2023 y contará en el reparto con Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe y Stephen Rider.

'The Last of Us' episodio 9

Por último, Casey Bloys habló también de The Last of Us y Euphoria, que también tardarán más tiempo del previsto en estrenar sus siguientes temporadas en HBO Max. El director ejecutivo señaló que las huelgas de guionistas y actores también han retrasado la producción de ambas series y que el 2025, como pronto, será el año elegido para el lanzamiento de los nuevos episodios.

The Last of Us fue renovada antes de que se emitiera el final de la temporada 1 y los creadores de la serie Neil Druckmann y Craig Mazin revelaron que ya tenían claro cómo continuar con la adaptación, pero la huelga puso en pausa sus planes. "Hemos trazado toda la temporada 2 y estamos listos para comenzar tan pronto como termine la huelga", dijo Druckmann en una entrevista.

Zendaya en ‘Euphoria’.

El caso de Euphoria es diferente, aunque también se retrasará su estreno para el mismo año. La serie de HBO emitió su último episodio en febrero de 2022 y se esperaba que iniciara el rodaje este otoño para volver con una nueva entrega en 2024, pero cuando se hizo esa previsión no había una huelga de guionistas y actores en el horizonte.

Sin embargo, a pesar de los retrasos, Sam Levinson también tiene una idea de lo que quiere explorar en la siguiente etapa de la serie. En un reportaje de la revista Elle sobre Zendaya, el creador del éxito de HBO dijo que ve la temporada 3 como "una película de cine negro" en la que a través del personaje de Rue explorará "lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto".

