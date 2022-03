HBO Max prepara 'Welcome to Derry', una serie precuela de la franquicia cinematográfica 'It'

HBO Max pone en marcha 'Welcome to Derry', una serie precuela de 'It'

HBO Max se adentra en el inquietante y terrorífico mundo de It. La plataforma de streaming ha anunciado la puesta en marcha de Welcome To Derry (título provisional), una serie precuela de la franquicia de películas dirigidas por Andy Muschietti y basadas en las novelas de Stephen King, It (2017) e It. Capítulo 2 (2019).

El proyecto estará escrito y producido por Jason Fuchs. Andy Muschietti también formará parte de este proyecto junto a Barbara Muschietti como productores ejecutivos a través de su productora Double Dream. El estudio principal será Warner Bros. Television.

Las dos últimas películas de It recaudaron más de 1,1 mil millones de dólares en total en la taquilla mundial y, al estar producidas por New Line Cinema, la productora de cine de Warner Bros Entertainment, también pertenecen a WarnerMedia y HBO Max.

En Welcome to Derry nos trasladaremos a los años 60 para conocer los hechos que ocurrieron antes de las películas, incluyendo el verdadero origen del malvado payaso Pennywise. Este pérfido personaje aparece cada 27 años para alimentarse de los niños del lugar. Sin embargo, un pequeño grupo de protagonistas deciden investigar y enfrentarse a sus peores pesadillas, representadas a través de esta escalofriante figura.

Esta será la segunda adaptación televisiva de las novelas originales, que ya habían tenido su propia adaptación en 1990 en una miniserie para ABC en 1990 protagonizada por Tim Curry.

También te puede interesar...

• Crítica: 'La amiga estupenda', la tercera temporada es la mejor de la serie hasta ahora

• Si necesitas un respiro, 'Somebody Somewhere' es la serie de HBO Max que te reconciliará con la vida

• Crítica: 'Tiempo de victoria', nuevo triple de HBO y Adam McKay (te guste o no el baloncesto)

Sigue los temas que te interesan