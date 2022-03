Así es 'DMZ', la serie de HBO Max basada en el cómic de DC sobre una Segunda Guerra Civil en EEUU

HBO Max estrena el jueves 17 de marzo la miniserie DMZ, una nueva ficción sobre el fin del mundo que se basa en el prestigioso cómic de Brian Wood y Riccardo Burchielli del sello Vertigo de DC. En esta ocasión, dejaremos a un lado las pandemias y los virus zombis como desencadenantes para adentrarnos en una realidad diferente: una nueva guerra civil acaba de estallar en Estados Unidos.

A lo largo de sus cuatro episodios, la serie se adentra junto a su protagonista en la DMZ o zona desmilitarizada de Manhattan, un lugar que ha quedado devastado después de la ya conocida como Segunda Guerra Civil estadounidense. Aparentemente, la zona podría parecer tranquila después de la guerra, pero en el fondo sigue quedando el dolor y el conflicto que se ha vivido ahí, donde los partidarios del gobierno se han enfrentado a los secesionistas del país.

Años después, Estados Unidos repite la misma historia

'DMZ' | Tráiler | HBO Max

En la zona desmilitarizada, hace mucho que no se escucha el canto de los pájaros. La tranquilidad se ha esfumado, y los francotiradores acechan en la calle, disparando a cualquier cosa que se mueva. Al mismo tiempo, las pandillas y bandas callejeras se han hecho con el control, y la violencia se respira en la atmósfera, que cada vez se hace más insoportable. Las personas que no pudieron o quisieron marcharse de Manhattan, ahora viven en una zona de conflicto.

Han pasado ocho años desde que tuvo lugar la Segunda Guerra Civil, y el territorio se ha transformado en una zona sin ley, donde las personas se limitan a luchar por su supervivencia. Esta realidad alternativa fue creada por Brian Woods y Riccardo Burchielli para el cómic DMZ, que a su vez se inspiró en el clima político que había en Estados Unidos después de que tuvieran lugar los atentados del 11 de septiembre. El autor quiso representar la sombría cultura juvenil del momento, y decidió plasmar sus ideas en el cómic que ahora ha dado el salto a la pantalla.

La serie introduce cambios en la historia original

Rosario Dawson en 'DMZ'. HBO Max

En la historia original creada por Woods e ilustrada por Burchielli, seguíamos los pasos de Matty Roth, un joven reportero en prácticas que se queda atrapado en una de las batallas decisivas del conflicto. Sin embargo, los creadores de la serie introdujeron ciertos cambios en la historia, transformando a su protagonista y modificando su trayecto narrativo en ciertos aspectos.

En lugar del periodista del cómic original, la serie seguirá los pasos de Alma (Rosario Dawson), una mujer que decide adentrarse en la DMZ para buscar a su hijo, después de haber sido separados con el estallido de la guerra. Una vez allí, Alma descubrirá una ciudad sin ley y conocerá a tal Paco Delgado (Benjamin Bratt), el líder de las bandas criminales y el dueño del lugar.

El equipo tras las cámaras

Fotograma de la serie, que narra lo que ocurre tras el estallido de una guerra civil en Estados Unidos. HBO Max

En el equipo técnico de la serie, destacan nombres como el de Roberto Patino, que después de haber participado en éxitos como Westworld o Hijos de la anarquía, se embarca en esta producción como showrunner. Junto a él, también aparecen en los créditos como directores de los episodios la galardonada Ava DuVernay (Así nos ven, Colin en blanco y negro) y Ernest Dickerson (Raised by Wolves, House of Cards, The Walking Dead).

Por otro lado, el reparto lo componen los ya mencionados Rosario Dawson (Dopesick) y Benjamin Bratt, junto a Freddy Miyares, Hoon Lee, Jordan Preston Carter, Venus Ariel, Jade Wu, Rey Gallegos, Agam Darshi, Juani Feliz, Rutina Wesley, Mamie Gummer, Nora Dunn y Henry G. Sanders.

'DMZ' se estrena el 17 de marzo en HBO Max.

