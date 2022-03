‘And Just Like That…’ renueva y tendrá segunda temporada en HBO Max. HBO Max

HBO Max acaba de anunciar la renovación de la serie And Just Like That... por una segunda temporada. El spin-off de Sexo en Nueva York acumuló un gran éxito en la plataforma, convirtiéndose en el estreno más visto de una serie original y situándose entre los diez primeros debuts de títulos de series y películas.

Tanto el productor ejecutivo de la serie Michael Patrick King, como el director de contenido de HBO y HBO Max Casey Bloys, se jactaron del éxito del programa, que trajo de vuelta a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis para abordar la complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

"Estoy encantado y emocionado de poder contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estas poderosas e increíbles actrices. El hecho es que todos estamos emocionados y, de esta manera... Nuestra vida sexual ha vuelto", dijo Patrick King en un comunicado. P

or su parte, Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max agregó lo satisfechos que están con "la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos", y añadió que "están orgullosos del trabajo de Michael Patrick King y de los maravillosos escritores, productores, elenco y equipo que han hecho todo lo posible para llevar estas historias a la pantalla".

Además de las polémicas a las que se enfrentó la serie, como las múltiples acusaciones de abuso sexual hacia el actor Chris Noth, también hubo muchas preguntas sobre si la estrella de la franquicia, Kim Cattrall, regresaría por sorpresa a la serie. Por ahora, la actriz no tiene previsto volver a la serie, y desde entonces ha con otros proyectos como su papel en Cómo conocí a tu padre y Queer as Folk.

La primera temporada de And Just Like That... también cuenta en el reparto con Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sara Ramirez, David Eigenberg y Evan Handler. Producida por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King, los episodios están escritos por King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky; y dirigidos por King, Gillian Robespierre, Cynthia Nixon, Anu Valia y Nisha Ganatra.

