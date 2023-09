El creador de 'The Last of Us' adelanta la noticia sobre la temporada 2 más esperada por los fans

'The Last of Us': su creador anuncia que la temporada 2 está lista para comenzar el rodaje

'The Last of Us'

Los fans de The Last of Us pueden respirar tranquilos. El creador y co-showrunner de la serie Neil Druckmann ha confirmado que todo está preparado para iniciar el rodaje de la segunda temporada y que se retomará la producción tan pronto como sea posible y finalice la huelga de guionistas y actores que ha paralizado Hollywood.

Lo hizo durante una entrevista con Entertainment Weekly, dijo que "ya se ha trazado toda la temporada 2" y que están "listos para comenzar tan pronto como termine la huelga". Druckmann también fue preguntado por el nuevo juego de la saga, pero prefirió no revelar nada más al respecto.

"Pudimos plantear toda la segunda temporada", explicó también el cocreador de la serie Craig Mazin al mismo medio. "Y también escribí y envié el guion del primer episodio [a HBO] alrededor de las 10:30h o 10:40h, justo antes de la medianoche, que fue cuando comenzó la huelga [de la WGA]", agregó.

"Creo que se está volviendo casi una certeza que no podremos comenzar [a rodar] cuando esperábamos hacerlo, lo cual es muy molesto. Todos tenemos muchas ganas de empezar. Nacimos para esto. Así es como no sólo elegimos vivir nuestras vidas, sino que creo que es también cómo nos vemos obligados a vivirlas. De lo contrario, ¿por qué diablos haríamos este trabajo? Puedo asegurarles que no es por el dinero", añadió Mazin.

Cómo será la temporada 2

La primera temporada de The Last of Us fue todo un éxito de audiencia para HBO a principios de este año y también acumuló hasta 25 nominaciones a los Premios Emmy, incluyendo a la Mejor Serie Dramática y a la mejor interpretación para Pedro Pascal y Bella Ramsey.

'The Last of Us' episodio 9

Hasta ahora se sabe que la segunda temporada adaptará el segundo videojuego, The Last of Us Parte II, pero no por completo. De hecho, Mazin se ha mostrado abierto a dividir la narración del segundo juego en más de una temporada.

"Será más de una temporada", confirmó previamente Druckmann. "Habéis sabido ver correctamente que no diremos cuántas [temporadas cubrirán la Parte II]. Pero más de uno lo ha descubierto y ha acertado con sus predicciones”, dijo también Mazin.

Esta confirmación también puede servir como cierto alivio para muchos fans, especialmente para los que sientan más cariño por el personaje de Joel, al que interpreta Pedro Pascal en la serie. Como bien saben los jugadores de la saga de Naugty Dog, la Parte II comienza con el sorprendente asesinato de Joel a manos de Abby, la hija del cirujano de los Luciérnagas que lo escogió a él para dejar vivir a Ellie.

Sin embargo, aunque todavía no se haya confirmado que vaya a ocurrir, el propio Pedro Pascal no se ha cerrado a que su personaje tenga este trágico desenlace. "No tendría sentido seguir el primer juego tan fielmente para después desviarse radicalmente del camino", expresó Pascal en una entrevista a principios de este año sobre la puesta en marcha de la segunda temporada.

Y sus creadores también parecen tener claro cuál es el camino a seguir de los personajes. "Esto ya debería ser bastante obvio para cualquiera, pero no le tengo miedo a matar personajes", reveló Mazin. "Pero también es importante tener en cuenta que ni Neil [Druckmann] ni yo nos sentimos limitados por el material original".

