Los premios Emmy se aplazan a enero de 2024 por la huelga de actores y guionistas de Hollywood

La ceremonia de los Premios Emmy no se celebrará en septiembre debido a la huelga de actores y guionistas. En su lugar, lo hará a principios del próximo año, casi cuatro meses después de lo que estaba previsto.

Según ha revelado Variety, en un principio, la Academia de Televisión presionó para llevar el evento al mes de noviembre, pero teniendo en cuenta que aún no hay previstas negociaciones entre los estudios y los dos gremios, es muy probable que la huelga dure más de lo previsto.

Por eso mismo, noviembre puede parecer demasiado pronto y finalmente se seguirá el planteamiento de Fox, que tenía la intención de fijar la ceremonia de los Premios Emmy a principios de enero.

['El Show de Truman' en la vida real: 'Jury Duty', la comedia sorpresa en las nominaciones de los Emmy]

En su anuncio, Fox y la Academia de Televisión destacaron que los Emmy rendirán homenaje a todos los que trabajan en televisión, incluyendo a los que están actualmente en huelga.

Hicieron referencia a todos "los artistas, guionistas, directores y artesanos con talento y cuyo trabajo ha entretenido, inspirado y conectado con los espectadores de todo el mundo durante el último año".

Los Emmy se aplazan de nuevo

'Jury Duty', la comedia sorpresa en las nominaciones de los Emmy.

Actualmente, la nueva fecha sitúa a la ceremonia de los Emmy justo en medio de la temporada de premios cinematográficos. Tendrán lugar en la madrugada del martes 16 de enero de 2024, concretamente a las 2:00h, suponiendo que no sea necesario aplazarla de nuevo.

También se ha modificado la fecha de los Creative Arts Emmy, que se trasladarán al sábado 6 y domingo 7 de enero -aunque antes estuvieran programados para el 9 y el 10 de septiembre-.

[Las huelgas de Hollywood empiezan a pasar factura: un actor afirma que se ha visto obligado a vender su casa]

Al aplicarse este cambio, los Emmy también estarían justo en medio de la temporada de premios de los gremios que premian a programas con un marco temporal de elegibilidad diferente.

Esta será la primera vez que se retrasan los Premios Emmy tras el 11-S de 2001, año en el que la ceremonia se pospuso hasta noviembre. La huelga de guionistas de 2007 no afectó a estos premios porque se convocó después de que se hubieran celebrado.

[La presidenta del sindicato de actores dice que la IA es un "cóctel mortal" que puede "envenenar" a Hollywood]

Por su parte, los Globos de Oro anunciaron a sus ganadores durante el paro laboral, pero lo hicieron con una rueda de prensa. Aunque esta opción tan discreta no sería lo ideal este año, en el que los Emmy celebran su 75º aniversario y esperan conmemorar este hito con una gala especial.

Las series más nominadas

Con las nominaciones de Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong como protagonistas de drama, Succesion ha hecho historia en los premios Emmy, pues nunca antes ninguna otra serie había conseguido colocar a tres de sus actores en esta categoría. También es la serie más nominada de esta edición, con 27, seguida por The Last of Us con 24, y The White Lotus con 23, que con su segunda temporada este año también compite en drama.

Siguen en la lista The Marvelous Mrs. Maisel con 14 y The Bear, Bronca y Dahmer con 13 nominaciones cada una.

Sigue los temas que te interesan