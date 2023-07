'Jury Duty', la comedia sorpresa en las nominaciones de los Emmy, es 'El Show de Truman' en la vida real

Jury Duty, una de las series nominadas a mejor comedia en los premios Emmy de este año, ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición. Y era una comedia para todo el elenco, menos para una persona, Ronald Gladden, un hombre corriente que todo el tiempo creyó que las cámaras estaban allí para rodar un documental sobre el juicio en el que era uno de los jurados.

Esa es la premisa de esta particular propuesta en la que Gladden no sabía que el caso era falso, que toda la gente a su alrededor eran actores que se adaptaban a sus reacciones para salirse del guion si era necesario, y que todo lo que ocurría cada día giraba a su alrededor.

En realidad, había uno de los miembros del jurado que Ronald sí sabía que era actor, aunque en un principio no le sonaba muy bien en qué película o serie lo había visto. James Marsden (Westworld, Dead to Me), que aquí interpreta una divertidísima versión exagerada de sí mismo: un famoso que intenta convencer al juez de que su fama puede atraer a sus muchos fans y ser un inconveniente, pero a quien nadie en la sala considera realmente una celebridad.

La serie de Amazon Freevee ha hecho historia en esta edición de los Emmy al convertirse en la primera producción de una plataforma AVOD (video bajo demanda con publicidad) en conseguir nominaciones en los premios.

Y, además, ha entrado por la puerta grande, pues tres de ellas son en categorías principales, mejor comedia, dejando fuera a otras como Poker Face o Terapia sin filtro; la de mejor secundario, para Marsden, y otra a mejor guion.

Todo podría haber salido mal

"Estamos muy orgullosos del equipo de Freevee y de Jury Duty. Es una idea muy audaz, y podría haber salido mal de muchas maneras", dijo en Deadline el jefe de televisión de Amazon Studios, Vernon Sanders, tras el anuncio de las nominaciones.

Jake Szymanski, director de todos los episodios, reconoció en el podcast The Town, que la apuesta fue arriesgada y agradeció a Amazon Studios la confianza, porque los responsables de la serie no podían asegurar que el héroe de su historia no descubriera el plan antes de finalizar el juicio, por lo que durante el proceso Jury Duty podría haberse convertido en un producto muy diferente a lo que habían aprobado o haberse cancelado antes del estreno.

Los retos de 'El Show de Truman' en la vida real

El equipo creativo de la serie, formado por veteranos de todo tipo de producciones como The Office o Borat, se planteó una pregunta al principio: "¿Qué pasaría si estuvieras haciendo The Office, pero Jim no fuera actor y realmente creyera que es un documental?".

Aunque las situaciones a las que iban a enfrentar a su protagonista cada día y los detalles del caso del juicio estaban planeados de antemano, las escenas no podían escribirse en un guion, porque realmente no sabían lo que iba a hacer Gladden, todo lo que ocurría dependía en última instancia de sus reacciones.

'Jury Duty'

Por eso todos los actores que formaron parte del proyecto estaban especializados en comedia de improvisación, para que pudieran adaptarse a esos cambios y saber cómo reconducir las situaciones con agilidad, naturalidad y con un humor inexpresivo, de forma que Gladden no percibiera nada extraño.

En caso de que el protagonista se desviara mucho de lo que habían planeado al inicio del día, siempre había alguien con una excusa preparada para ausentarse durante unos minutos a hablar con los productores en la sala de control y decidir si había que hacer mayores ajustes. Y al finalizar la jornada, una vez que Ronald volvía a su habitación de hotel, el resto se reunía para hablar de lo que había funcionado y lo que no durante el día y a planificar el siguiente.

La clave del éxito: encontrar a la persona adecuada

Por supuesto, gran parte del éxito de Jury Duty dependía de encontrar a la "persona real" adecuada para ser el centro del experimento. Como explica Szymanski en Daily Beast, recurrieron al productor Alexis Sampietro, que había trabajado con Sacha Baron Cohen en el pasado, para que pusiera un anuncio en Internet buscando personas que quisieran participar en lo que se presentó como un documental sobre el sistema judicial estadounidense. Respondieron más de 3.000 personas.

Sampietro entrevistó personalmente a casi un centenar de ellos antes de reducir la lista a sus 10 favoritos, entre los que se encontraba Ronald Gladden. A diferencia de Baron Cohen, que busca activamente sujetos a los que humillar, Szymanski dice que intentaban elegir a alguien que pudiera servir de "brújula moral" para la serie.

Ronald Gladden, el héroe de 'Jury Duty'

Una de las cosas que más destaca en la serie son las relaciones genuinas que se establecen entre Gladden y el resto de actores. Aunque estaban fundadas en un engaño, sus sentimientos hacia el héroe de la historia eran reales. Cuando acabó el rodaje todos le dijeron que la actuación no tenía nada que ver con los lazos que habían formado con él a lo largo de las tres semanas que estuvieron conviviendo.

El momento en el que se revela todo es uno de los más emocionantes de la serie, y así lo fue para todos los involucrados, pues querían hacerlo de la manera correcta para Gladden, "Queríamos rodearle con un montón de amor tan rápido como pudiéramos para hacerle saber que todo el mundo se preocupaba por él", afirma el director.

[La huelga en Hollywood no parará el rodaje de la temporada 2 de 'La casa del dragón']

"Personalmente, no conocí a Ronald hasta después de la revelación. Así que fue una experiencia extraña para mí, porque sentí que le conocía de verdad. Le había estado observando 20 horas al día. Había visto todas las entrevistas que había concedido antes, había estado pensando en él y planeando cosas a su alrededor", dijo Szymanski.

"Hemos tenido la oportunidad de salir y hablar mucho desde entonces", continúa. "Y llegar a conocernos y entender que pasamos parte de la experiencia juntos, aunque yo no estuviera allí con él. Así que ha sido divertido pasar de la sensación de conocerle muy bien a conocerle mucho mejor".

Ishmel Sahid y James Marsden

Según explica Marsden en Vulture, Ronald era la estrella polar de todo el equipo. "Teníamos que asegurarnos de sentirnos bien con lo que estábamos haciendo al final, que no íbamos a hacer nada que le hiciera sentirse humillado. Queríamos celebrar la humanidad de Ronald. Y lo conseguimos".

Ahora que Jury Duty es oficialmente una serie nominada a los Emmy, Marsden quiere que Gladden disfrute de este momento único en la vida. "Hablamos en cuanto se anunciaron las nominaciones, gritamos como dos amigos de instituto", dijo el actor A Entertainment Weekly.

"Sólo quería asegurarme de que supiera que es tiempo de fiesta", añade entre risas. "Estamos en época de celebraciones. Ganemos estos premios o no, esto es un reflejo real de lo que conseguimos, y en gran parte se debe a él y a su carácter".

Dónde puede verse en España

La serie se estrenó en Estados Unidos en Amazon Freevee (antigua IMDb TV). Está disponible en algunos territorios internacionales en Prime Video, por lo que tras las nominaciones en los Emmy es posible que el anuncio de su entrada en el catálogo español de la plataforma se produzca pronto.

