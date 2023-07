Los récords, datos y curiosidades que nos dejan las nominaciones a los premios Emmy 2023.

Ya conocemos todos los nominados a los premios Emmy 2023, que celebran su 75 aniversario. Los galardones más importantes de la industria, entregados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense, reconocen las mejores series que se han estrenado en Estados Unidos durante el último curso televisivo (del 1 de julio de 2022 al 31 de mayo de 2023).

De la serie más nominada a quién ha ganado la batalla de las plataformas, el triunfo del género, el regreso de Star Wars a los Emmy, el primer videojuego en ser nominado, el hito de Pedro Pascal o una nominación póstuma, estos son los datos, récords y curiosidades que nos han dejado las nominaciones de la 75.ª edición y no deberíamos pasar por alto.

La ceremonia de entrega está inicialmente prevista para el 18 de septiembre, siempre y cuando la huelga de guionistas sea desconvocada en los primeros compases de agosto. En caso de que no, se anunciaría una nueva fecha.

'Succession' es la serie más nominada

La serie creada por Jesse Armstrong ha vuelto a ser la serie más nominada en los premios Emmy, con 27. Hito que ya consiguió en la pasada edición con 25 nominaciones. Le siguen The Last of Us con 24 y The White Lotus con 23, que con su segunda temporada ha pasado a competir en drama. Las tres de HBO. La comedia con más nominaciones ha sido Ted Lasso de Apple TV+ con 21.

La 75.ª edición de los Emmy se rinde al género

El género nunca ha sido especialmente bien recibido en los Emmy. Si Expediente X abrió camino en los 90, siendo nominada cuatro veces a mejor serie de drama, Juego de tronos tiró la puerta conquistando cuatro veces la estatuilla como mejor serie de drama y dando paso a otras como Stranger Things y The Mandalorian, ambas nominadas también como mejor serie de drama. En la 75.ª edición de los premios, 3 de las 8 nominadas a mejor serie de drama pertenecen al género: La casa del dragón, The Last of Us y Andor. En mejor comedia ha conseguido meterse Miércoles y en mejor serie limitada Obi-Wan Kenobi, teniendo así presencia el género en las tres categorías de mejor serie.

HBO vence a Netflix y arrasa de nuevo

HBO vuelve a ser la plataforma o cadena que acumula más nominaciones en los premios Emmy, al igual que ocurriera en 2022, aunque perdiendo 13 por el camino con respecto al pasado aó. Con 127 nominadas en la presente edición, supera a Netflix, segunda con más nominaciones sumando 103. Completa el podio Apple TV+, aunque muy lejos de la cabeza con 54. El mayor alzamiento lo ha experimentado FX, sumando 14 nominaciones más y el mayor descalabro lo ha sufrido Hulu, con 16 nominadas menos.

La batalla entre 'La casa del dragón' y 'Los anillos de poder'

La casa del dragón y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder protagonizaron la batalla televisiva del 2022. Los dos grandes estrenos del pasado año, que eran a su vez precuelas de fantasía de alto presupuesto basadas en novelas muy populares, ya se habían enfrentado por las audiencias, la conversación y la relevancia cultural. La última contienda se ha producido en las nominaciones a los premios Emmy. La vencedora de las épicas apuestas de HBO y Prime Video ha resultado ser La casa del dragón. La serie de HBO ha conseguido un total de 8 nominaciones, una de ellas como mejor serie de drama. Por otro lado, el recorrido de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se ha saldado con 6 nominaciones, ninguna en una categoría principal. Un resultado muy decepcionante en los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense para la serie más cara de la historia.

'Succession' bate otro récord

Succession ha hecho historia en las nominaciones de la 75.ª edición de los premios Emmy con su cuarta y última temporada. Por primera vez en la historia de los premios, una única serie tendrá tres actores nominados en la disputada categoría de mejor actor principal en una serie de drama. Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin competirán por sus papeles de Logan, Kendall y Roman Roy, respectivamente. Además, ha igualado el récord que consiguió en la anterior edición: tener 14 actores nominados en la diferentes categorías interpretativas.

'Star Wars' vuelve a los Emmy, y por partida doble

Tras liderar las nominaciones en los Emmy de 2021 con The Mandalorian (hito que compartió con The Crown), el Universo Star Wars vuelve a tener presencia en los Emmy, que respaldan la estrategia televisiva de Lucasfilm. Lo ha conseguido con Andor, que acumula 8 nominaciones en total y competirá por la estatuilla a mejor serie de drama. Y con Obi-Wan Kenobi, con 5 nominaciones, una de ellas como mejor serie limitada.

Primera adaptación de un videojuego en ser nominada

Las adaptaciones de videojuegos han venido para quedarse en Hollywood con éxitos recientes como Super Mario Bros.: la película o The Last of Us, una de las incuestionable series del año. Así lo ha reflejado los Emmy en sus nominaciones, otorgándole 24 (la segunda tras Succession), entre ellas como mejor serie de drama. La ficción creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, basada en el popular título de PlayStation, se convierte en la primera adaptación de un videojuego en ser nominada en la prestigiosa categoría de los Emmy.

Pedro Pascal y Jenna Ortega hacen historia para los latinos

Pedro Pascal y Jenna Ortega han hecho historia para los actores latinos en la 75ª. edición de los Emmy con sus respectivas nominaciones en las principales categorías de interpretación. Es la primera vez que dos latinos son nominados como actor y actriz protagonista en una misma edición de los premios.

Además, Pedro Pascal se ha convertido en el primer actor latino nominado en la categoría de mejor actor principal desde 1999, cuando Jimmy Smits obtuvo el reconocimiento por su interpretación de Bobby Simone en Policías de Nueva York (NYPD Blue). Además, Pascal ha conseguido una triple nominación, estando presente también en las categorías de mejor actor invitado en serie de comedia como anfitrión en Saturday Night Live y de mejor narrador en Patagonia: Life on the Edge of the World.

Por su parte, Jenna Ortega ha conseguido una nominación en la categoría de Mejor actriz principal de comedia por su interpretación de Miércoles Addams en la serie Miércoles de Netflix. Ortega se convierte así en la tercera actriz latina en ser nominada en una categoría principal de los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense, después de Rita Moreno en 1983 por De nueve a cinco (Nine to five) y America Ferrera por Betty (Ugly Betty) en 2007.

HBO mete cuatro series en Mejor drama

HBO será el nombre protagonista en la 75.ª edición de los premios Emmy. Además de ser la cadena o plataforma que acumula más nominaciones, también ha conseguido estar omnipresente en la categoría de mejor serie de drama. De las 8 nominadas, 4 son suyas: Succession, The White Lotus, The Last of Us y La casa del dragón, algo que no ocurría desde hace más de tres décadas. En 1992, la cadena NBC tuvo como nominadas a La ley de Los Ángeles (L.A. Law), Ley y orden (Law & Order), A través del tiempo (Quantum Leap) y Tiempo de conflictos (I'll Fly Away). Un hito que consiguió en una categoría en la que solo había cinco huecos frente a los ocho actuales.

La nominación póstuma de Ray Liotta

La repentina muerte de Ray Liotta a los 67 años de edad pilló a todos por sorpresa. Su papel en la serie Encerrado con el diablo de Apple TV+, uno de los últimos papeles del inmortal actor de Uno de los nuestros, le ha valido la nominación póstuma en la categoría de mejor actor de reparto en serie limitada o de antología. En la ficcón interpreta a un ex oficial de policía que queda devastado cuando su hijo, una estrella de fútbol americano, es sentenciado a una década en prisión por tráfico de drogas.

