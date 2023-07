HBO supera a Netflix como plataforma más nominada en los Emmy 2023 y Apple TV+ entra en el podio

La clásica competencia entre Netflix y HBO Max en los premios Emmy ha tenido como vencedora en 2023 a la empresa de WarnerBros. Discovery, que por segundo año consecutivo consigue imponerse, esta vez con 127 nominaciones frente a las 103 de su rival directo.

La distancia se acorta con respecto a 2022, en el que HBO tuvo una ventaja de 35 nominaciones, pero su dominio frente a Netflix y cualquier otro canal o plataforma en la categoría de drama es descomunal.

Las tres series más nominadas de esta 75ª edición son Succession (27), The Last of Us (24) y The White Lotus (23), las tres compiten por el Emmy a mejor drama junto con otro título de la cadena: La casa del dragón, que no consiguió nominación para ninguno de sus actores.

De las 52 nominaciones posibles en las categorías de drama (mejor serie, interpretación, guion y dirección) HBO ha ocupado 32 de las plazas, acaparando de una forma aplastante las categorías de interpretación secundaria, donde 14 de los 16 actores y actrices nominados lo están por Succession, The White Lotus y The Last of Us.

En la categoría que más destaca Netflix en las principales es miniserie, donde suma 13 entre Bronca y Dahmer, categoría en la que HBO Max solo consiguió una nominación para Jesse Plemons como mejor secundario por Love and Death. En comedia tiene 4, dos de ellas a mejor serie y actriz protagonista por Miércoles, y en las más importantes de drama, categoría que hace dos años barrió por completo con The Crown, solo tiene 3 nominaciones este año.

A pesar de ser las cadenas/plataformas más nominadas con diferencia, ambas tienen menos nominaciones de las que consiguieron el año pasado, en el que HBO recibió 140 y Netflix 105, siendo la primera la que ha perdido más (13).

Pero la plataforma que ha sufrido un mayor descenso en la lista es Hulu, que ha perdido 16 con respecto al año pasado y le cede el tercer puesto a Apple TV+ con 54. Son dos más que el año pasado y sigue creciendo después de recibir 18 y 34 nominaciones en 2020 y 2021, sus dos primeros años en activo.

Prime Video y Disney+ también se recuperan, la primera con 41 nominaciones, 11 más que en 2022, y la segunda solo un punto por debajo y con 6 más que el año anterior.

Sin embargo, la cadena que ha tenido un mayor crecimiento este 2023 ha sido FX, que suma 14 nominaciones con respecto a la edición anterior para un total de 37, y es el primer canal de cable básico o generalista de la lista por detrás de Disney+.

La mayor entrada de todas ha sido la de The Roku Channel, que en esta edición ha estado nominado por primera vez y ha conseguido 14 candidaturas, 8 de ellas por Weird: The Al Yankovic Story, en las categorías de TV Movie o miniserie. Amazon Freevee, antes conocido como IMDb+, ha entrado con 4 nominaciones por Jury Duty en la categoría de comedia, entre ellas a mejor serie.

En el lado negativo destaca especialmente Showtime, que a pesar de tener a Yellowjackets en drama, no tiene presencia importante en las otras categorías y ha perdido 9 nominaciones con respecto a 2022.

La ceremonia de los premios Emmy está prevista para el 18 de septiembre pero es posible que se posponga debido a la huelga de guionistas.

