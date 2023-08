HBO prepara una serie de comedia que parodiará el caótico mundo de las películas de superhéroes.

HBO acaba de anunciar la puesta en marcha de The Franchise, una serie de comedia creada por el ganador del Emmy Jon Brown junto a Armando Iannucci (Veep, Avenue 5) y dirigida por el ganador del Oscar Sam Mendes. En ella se llevará a cabo una sátira sobre las películas de superhéroes.

Así lo ha anunciado Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO y Directora de Series de Comedia de HBO y Max, confirmando que la compañía ha dado luz verde al proyecto tras haber visto el episodio piloto.

Este primer capítulo se terminó antes de que comenzara la huelga de guionistas, y aunque se haya confirmado que la producción de la serie seguirá adelane, no se podrá retomar el rodaje hasta que no haya concluido la huelga de Hollywood, convocada por actores y guionistas.

Sinopsis oficial

Según la propia plataforma, The Franchise abordará cómo el equipo de una franquicia cinematográfica poco querida lucha por tener su lugar en un universo cinematográfico salvaje y revoltoso.

De esta forma, arrojará luz sobre el caos y el secretismo en el mundo del cine de superhéroes, para plantear la pregunta: ¿cómo se hace exactamente un churro cinematográfico? Porque todas las cagadas tienen una historia de orígenes.

Sobre ella, Amy Gravitt dijo: "Con un toque hábil que sólo él puede aportar, Sam ha captado brillantemente el romanticismo y la realidad del cine actual. Jon es soberbio a la hora de inventar mundos que creemos conocer. Juntos, con Armando, han creado un conjunto cómico realmente hilarante. Estoy deseando ver más".

Delante y detrás de las cámaras

Además de anunciar la puesta en marcha de la serie, también se confirmó a los miembros que seguirán formando parte del reparto y a qué personajes interpretarán.

Estos serán Himesh Patel (Estación Once) como Daniel, Aya Cash (The Boys) como Anita, Jessica Hynes como Steph, Billy Magnussen (Into the Woods) como Adam, Lolly Adefope (Fantasmas) como Dag, Darren Goldstein (Ozark) como Pat e Isaac Powell como Bryson.

Aya Cash y Himesh Patel.

Y también se reveló que, entre las estrellas invitadas figuran Richard E. Grant como Peter y Daniel Brühl como Eric.

Por otro lado, se sabe que el piloto fue dirigido por Sam Mendes y escrito por Jon Brown, que ejerce de showrunner, y que los productores ejecutivos seguirán siendo Sam Mendes, Pippa Harris, Nicolas Brown y Julie Pastor por Neal Street Productions; Armando Iannucci por Dundee Productions; Jon Brown y Jim Kleverweis.

El recorrido de Sam Mendes

Fotograma de '1917'.

La serie es una idea de Mendes, que debuta en la televisión tras dirigir El imperio de la luz y 1917. La primera película narra una historia de amor ambientada alrededor de un hermoso cine antiguo en la costa sur de Inglaterra, en la década de 1980.

Y la segunda se sitúa en el momento más crudo de la Primera Guerra Mundial, cuando dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman) reciben una misión aparentemente imposible.

En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.

Mendes ganó un Oscar al Mejor Director por American Beauty y también fue nominado a tres galardones por 1917, incluyendo a la Mejor Película, Director y Guion Original.

