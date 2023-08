La madre de Angus Cloud publica los vídeos de su audición antes de interpretar a Fezco en 'Euphoria'

Lisa Cloud, la madre de Angus Cloud, el difunto actor de Euphoria, ha vuelto a dirigirse a los fans del intérprete, que falleció el 31 de julio a los 25 años. Lo ha hecho a través de su cuenta de Facebook, donde ha compartido un enlace que da acceso a los clips del casting que hizo su hijo antes de ser elegido para interpretar a Fezco en la serie de HBO.

Por aquel entonces, Angus tenía solo 19 años y un día le descubrieron en la calle y le ofrecieron la oportunidad de hacer la audición de Euphoria. "Jennifer Venditti, que fue encontró a Angus en Brooklyn, me acaba de enviar esto. Es su primera cinta. Después de que los creadores de Euphoria vieran esto, le pidieron que interpretara a Fezco. Captura de verdad el espíritu tan extraordinario de mi hijo", decía en la publicación.

A través de este enlace, los fans de la serie podrán ver la audición de Cloud para la serie, apreciando el talento que los creadores supieron ver en él.

Detrás del casting

En los dos vídeos -el primero de 6 minutos y el segundo de 29 segundos-, se puede ver a Angus Cloud respondiendo a algunas preguntas sobre su vida, como por ejemplo, la manera en la que se describiría a sí mismo delante de un extraño.

"Probablemente como un tonto", responde. "Simplemente haría lo que fuera frente a ti. Intentaría aprovechar al máximo: no sé cómo explicarlo, pero lo llamamos 'peppin' -termino que hace referencia a un chico amable y cariñoso-".

Angus Cloud en 'Euphoria'.

"Es como cuando participas en cualquier actividad espontánea y aleatoria. Saldríamos de casa y encontraríamos un montón de cosas divertidas para hacer, y que son cosas que la gente normal no haría", añade el actor en el clip.

Después, Angus comparte historias sobre él y sus amigos, como cuando entraron a escondidas en sitios porque no tenían dinero. Entre ellos, el zoológico de San Francisco, donde el grupo "terminó dentro de una jaula con los malditos canguros, ¡como los minicanguros! ¡En el zoo de Oakland, salté a lo del jabalí! Esa mierda fue realmente impredecible".

"Trato de ocultar mis sentimientos a otras personas porque no quiero quedar atrapado en ellos, porque es mucho que soportar”, revela más tarde. "Pero tienes que tomar tanto lo bueno como lo malo. Me di cuenta de que, aunque trato de permanecer distante y limitar mis sentimientos, no puedes evitar amar. Cuando llega, no puedes decir que no".

También, cuando se le pregunta sobre cuál es la mejor parte de su vida, Angus responde: "La libertad y... no sé. El amor que tengo para dar y recibir. En todas partes, rodeado de él. Me siento simplemente bendecido por estar vivo".

'Euphoria' le rinde homenaje

"En memoria de Angus Cloud 1998 – 2023".

HBO Max también ha querido rendir homenaje a Angus Cloud, el actor de Euphoria que fallecía repentinamente a los 25 años la semana pasada. Y lo ha hecho a través de la serie que protagonizó.

La plataforma ha añadido un pequeño espacio en dos episodios de la serie y, a partir de ahora, cuando los espectadores reproduzcan el episodio piloto o el primer capítulo de la temporada 2 de la serie, verán una cartela donde se le recuerda y que dice: "En memoria de Angus Cloud 1998 – 2023".

