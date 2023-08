A este actor de 'Juego de tronos' tampoco le gustó el final: "las últimas temporadas no fueron mis favoritas"

Conleth Hill, el actor que interpretó al eunuco Lord Varys en las ocho entregas de Juego de tronos, se ha sincerado y ha compartido su opinión sobre las últimas temporadas y sobre el final de la serie, que fueron muy criticados por el público.

Lo hizo en una entrevista con The Times UK, donde confesó haberse sentido "desconsolado" cuando descubrió que su personaje iba a morir asesinado en uno de los episodios de la serie.

Hill dio vida a uno de los personajes más icónicos de la ficción basada en las novelas de George R. R. Martin, siendo capaz de despertar odio y simpatía entre el público desde que empezó a aparecer en la primera temporada y hasta que Varys muere de forma trágica en el penúltimo episodio de la última temporada.

De hecho, ese momento de la serie le hizo sentirse "frustrado" al actor, según él mismo reconoció, por no haber sido consecuente o del todo justo con la trayectoria de su personaje.

"Pensé que había hecho algo mal", dijo Hill. "Hasta las últimas dos temporadas, no tuve ninguna queja. Me sentí frustrado con el último par de entregas porque Varys no era el personaje omnisciente que siempre había sido. Creo que los guionistas querían hacer lo que fuera para terminarlo y HBO quería hacer otra cosa. Sentí que la última temporada fue un poco apresurada. Me sentí desconsolado, pero ahora estoy bien al respecto".

Tiryon Lannister y Lord Varys en 'Juego de tronos'.

Otra de las cosas que señaló Hill sobre su personaje tuvo que ver con la falta de confrontación con su rival, Meñique (Aidan Gillen). Y así lo mencionó en otra entrevista con Entertainment Weekly.

"Estaba muy molesto por no tener una escena final con él" dijo Hill a EW. “Me fastidió no tener ninguna reacción ante su muerte, porque era mi némesis. Esa ha sido mi sensación en las últimas dos temporadas, que mi personaje se volvió más periférico, que se centraron en los demás. Y está bien. Es la naturaleza de una serie de varios personajes. Pero fue un poco frustrante. En general, ha sido muy positivo y brillante, pero supongo que las últimas dos temporadas no fueron mis favoritas".

Muchos fans de Juego de tronos coinciden con Hill y sintieron una enorme decepción con el final, describiendo la octava y última temporada de la serie como abrupta. El hecho de que se recortara la duración de la entrega final -tenía seis episodios en comparación con los diez habituales- truncó muchos de los arcos narrativos de los personajes.

Uno de los más afectados fue el de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), un personaje muy popular que tomó un camino perverso y malévolo hacia el final de una forma muy brusca y que no parecía creíble.

Emilia Clarke en 'Juego de Tronos'.

"Entiendo por qué la gente está tan enfadada. Lo entiendo perfectamente", decía la propia Clarke en una entrevista de 2021 sobre el final y la reacción que provocó. "Siendo yo la actriz, el hecho de no poder hacerle justicia al personaje por el que derramaste tu sangre, sudor y lágrimas durante una década sin estar en la misma página... Simplemente llegué al rodaje diciendo: 'Bien, haré la escena, lo que sea. Estoy enfadada’. Tienes que aparecer y hacerlo".

Otros actores sí estuvieron conformes

Sin embargo, otros actores defendieron el final que tuvieron sus personajes. Fue este el caso de Kit Harington, que según declaró en su momento, sí que estuvo conforme con el desenlace de Jon Snow.

"Me encantó. Cuando lo leí, me hizo llorar", dijo Harington en una entrevista con USA Today. "Lo que realmente me hizo llorar fue ver en el papel: 'Final de Juego de tronos". Parecía que lo hubieran liberado. Fue un final muy dulce. Por mucho que haya hecho algo horrible [al matar a Daenerys], por mucho que haya sentido ese dolor, era el final real para él y se reveló finalmente".

