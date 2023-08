La madre de Angus Cloud revela cuál fue la verdadera causa de la muerte del actor de 'Euphoria'

La noticia de la muerte de Angus Cloud conmocionó a todos los seguidores de la serie Euphoria la semana pasada. El joven actor falleció a los 25 años de edad en su casa de Oakland, en California y su familia fue la encargada de confirmar su deceso a través de un comunicado, haciendo referencia abiertamente de la batalla que libraba el joven con su salud mental.

Sin embargo, a pesar de que pidieran privacidad en este momento tan delicado, el hecho de hacer referencia a su batalla personal, muchas personas comenzaron a especular sobre la posible causa de la muerte y han sido muchas las teorías que han surgido sobre cuál podría haber sido el verdadero motivo.

En el comunicado emitido, la familia anunciaba su fallecimiento y hacía referencia a la muerte del padre de Angus, pero en ningún momento se hablaba sobre la causa de su deceso. "La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo", explicaban en la publicación.

Una semana después de lo ocurrido, y tras varios días de especulaciones, la madre del actor de Euphoria, Lisa Cloud, acudía a las redes sociales para desvelar el verdadero motivo de la muerte y zanjar el asunto, confirmando que la causa no fue un suicidio.

El Departamento de Bomberos de Oakland recibió una llamada alrededor de las 11:30 del lunes pasado que hacía referencia a una emergencia médica, pero cuando llegaron al lugar, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Habiendo transcurrido unos días, la madre de Cloud intentó silenciar los rumores en sus redes sociales.

Angus Cloud interpretando a Fezco en Euphoria.

"Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento. También quiero que sepan que aunque mi hijo estaba profundamente apenado por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz", expresaba.

En el resto de la publicación, Lisa Cloud habla de cómo pasó Angus su último día, reorganizando su habitación y ordenando en general, y menciona que habló sobre ayudar a algunos familiares con la universidad. También afirma que no se suicidó.

"No sé si lo qué pudo haber introducido en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no se volvió a despertar. Es posible que descubramos que tuvo una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía la intención de marcharse de este mundo", expresaba.

"Hay publicaciones en redes sociales que han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso. Para honrar su memoria, sed bondadosos en vuestro día a día", añadió.

