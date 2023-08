La creadora de 'Heartstopper' revela qué personaje de la serie está basado en su propia historia

La conexión que comparte Heartstopper con su creadora es más profunda y llega más lejos de lo que parece. De hecho, Alice Oseman, autora e ilustradora de las novelas gráficas en las que se basa, y también directora y guionista de los episodios de la serie de Netflix, ha revelado que el viaje de uno de los personajes está inspirado en su propia experiencia personal.

En concreto, la autora y creadora, quiso hacer referencia a la evolución que experimenta el personaje de Isaac en la temporada 2 y reconoció que su autodescubrimiento como persona asexual y arromántica está escrito desde una perspectiva muy personal.

En una entrevista con Newsbeat de la BBC, Oseman explicó que se identifica a sí misma como asexual y arromántica, alguien que no siente atracción sexual por nadie -independientemente del género y que no siente conexiones románticas-. Y habló de sus vivencias como una fuente de inspiración para crear a los personajes de Heartstopper.

Isaac en la primera temporada de la serie.

"Ahora tengo 28 años y no llegué a aprender lo que eran esos términos hasta que no entré en la universidad. Y, sinceramente, no los entendí realmente hasta más tarde. Siento que la asexualidad y el arromanticismo son identidades que mucha gente no conoce. Quería traer esa representación a lo popular y lo 'mainstream'", cuenta Oseman.

"Si hubiera visto personajes asexuales cuando era adolescente, habría entendido esa parte de mí mucho antes y me habría ahorrado mucha angustia, dolor y confusión", explica la autora, hablando también de lo orgullosa que se siente por la labor que hace la serie en términos de representación de la sexualidad e identidad de género, y señalando que, a pesar de ello, es "un momento cada vez más complicado para la comunidad LGBTQ+".

Qué sabemos de la tercera temporada

Poco después del estreno de la temporada 2 de Heartstopper en Netflix, Oseman, que no forma parte del sindicato de guionistas de Hollywood y que está en huelga desde principios de mayo, reveló que ya se ha iniciado el proceso de escritura de los guiones de la tercera entrega.

"Bueno, empezamos a escribir la tercera temporada, porque trabajo con Patrick Walters, que es el productor ejecutivo, y también con Lauren James, que es una especie de editora y alguien con quien comento ideas. Es un momento muy ocupado y muy, muy intenso. Queremos hacer la tercera temporada para que no haya que esperar mucho entre temporadas", adelantó.

Hasta ahora, la serie ha adaptado los primeros tres volúmenes del cómic, centrando la temporada 2 el tercero de ellos, por lo que es muy probable que la temporada 3 cuente lo que ocurre en el cuarto volumen de la colección.

