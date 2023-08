Quién era y de qué ha muerto Angus Cloud, el actor que interpretaba al traficante Fezco en 'Euphoria'

La noticia saltaba a la luz este mismo lunes y conmocionaba a todos los seguidores de la serie 'Euphoria'. El actor estadounidense Angus Cloud ha fallecido a los 25 años de edad en su casa de Oakland, en California. Su familia fue la encargada de confirmar su deceso a través de un comunicado en redes sociales en el que se hablaba abiertamente de la batalla del joven contra la salud mental. "Esperamos que su fallecimiento sea un recordatorio para muchos otros de que no están solos y de que no deben luchar contra ello en silencio”, expresaban sus familiares en el comunicado.

Tras su muerte han sido muchas las teorías que han surgido sobre cuál podría haber sido el verdadero motivo de su muerte. En el comunicado emitido, la familia anunciaba su fallecimiento y hacía referencia a la muerte del padre de Angus hacía apenas una semana. Sin embargo, en ningún momento se hablaba sobre la causa de su deceso. "La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida.El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo", explicaban en la publicación.

La Policía de Oakland y la oficina forense del condado ya investigan las causas de la muerte del joven, que había cumplido recientemente 25 años. Sin embargo, tal y como ha confirmado el medio TMZ, la madre del actor informó de una posible sobredosis a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la llegada al domicilio. El mismo medio asegura que una fuente cercana a la familia ha confesado que el joven había tenido pensamientos suicidas desde que había regresado de Irlanda, donde fue enterrado su padre.

Angus Cloud interpretando a Fezco en Euphoria.

En los últimos años, Angus aumentó su popularidad tras aceptar el papel de Fez en Euphoria. El joven actor estadounidense, de tan solo 25 años, interpretaba a un joven traficante que en la serie se convirtió en el principal suministrador de pastillas de la protagonista Rue, interpretada por Zendaya.

Un personaje que, a pesar de que en un primer momento no estaba pensado que adquiriera un rol relevante dentro de la serie, poco a poco comenzó a tener más recorrido. De hecho, en la segunda temporada de 'Euphoria' aumenta su relevancia por su trama con Lexi Howard, otro de los personajes de la serie.

La plataforma HBO ha emitido un comunicado lamentando la muerte del joven, al que han calificado como una persona talentosa y muy querida. "Era una parte inmensamente talentosa y querida de la familia HBO y Euphoria. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares en este difícil momento", han expuesto en el comunicado. Algunos de sus compañeros también han manifestado sus condolencias a través de las redes. Pero, ¿quién era Angus Cloud?

¿Quién era Angus Cloud?

Conor Angus Cloud Hickey, más conocido como Angus Cloud, nació en Oakland en el año 1998. A pesar de que siempre le gustó el mundo de la interpretación y llegó a estudiar en la Escuela de Artes de Oakland en la Escuela de Diseño y Producción, nunca esperaba interpretar un papel tan relevante como el de Fezco en 'Euphoria'.

Angus Cloud durante su etapa como trabajador de un restaurante de Brooklyn.

Antes de adentrarse en la aventura de protagonizar a un traficante en una de las series más vistas de HBO, Angus Cloud trabajaba en un restaurante de Brooklyn. De hecho, la anécdota de cómo le ficharon para la serie se hizo muy viral en su día. El joven iba caminando por la calle cuando una agente de HBO le pidió que hiciera el casting para 'Euphoria'. "Me preguntó si estaría dispuesto a hacer una audición, pero no me dijo exactamente para qué era. Pensé que era una especie de estafa", explicó el joven entre risas.

El joven se había mostrado en los últimos tiempos muy confidente con sus seguidores. Tanto que llegó a contar algunas traumáticas experiencias sufridas de joven. Cuando tenía 14 o 15 años, el actor cayó en un pozo de cuatro metros de profundidad. Una caída que le provocó a Angus una fractura en el cráneo que le obligó a permanecer varios días en la UCI.

Su familia ha confirmado los problemas de salud mental que el joven sufría. Unos problemas que hace tiempo salieron a la luz por medio del que era su representante, quien confirmó que había dejado de ser el agente de Angus por las sustancias que el joven consumía y el supuesto abuso laboral que ejercía sobre el que era su representante.

