El Líbano y Kuwait quieren censurar el estreno de 'Barbie' por "promover la homosexualidad"

A pesar de ser una de las películas más exitosas del 2023, Barbie todavía no se ha estrenado en todos los países del mundo. De hecho, aún quedan algunos como el Líbano y Kuwait, dos países de Oriente Medio que aún están considerando si hacerlo o no, y que están más cerca de prohibir su estreno en cines que de sumarse a la recaudación de récord que ya ha obtenido la película.

La película estaba programada en un inicio para estrenarse en Oriente Medio el pasado 19 de julio, dos días antes de aterrizar en el resto de cines de todo el mundo, pero finalmente se retrasó y se estrenará en algunos países a finales de agosto.

Sin embargo, es muy posible que esta lista de lugares acabe dejando fuera a Kuwait y El Líbano, que están a punto de prohibir el estreno de Barbie, en el primero de los casos por sus políticas realmente conservadoras.

La situación en Oriente Medio

El Líbano, fue considerado como una de las partes más liberales de Oriente Medio, pero está a punto de sumarse a la prohibición de la exitosa película junto a Kuwait, mucho más conservador. En el primero de ellos se justificó esta decisión diciendo que la película "promueve la homosexualidad".

El ministro de cultura del Líbano, Mohammad Mortada, declaró el pasado miércoles que se descubrió que el filme "promueve la homosexualidad y la transformación sexual" y que también "va en contra de los valores de la fe y la moralidad", quitándole importancia y valor a la unidad familiar.

"La película va en contra de los valores morales y religiosos en el Líbano, ya que fomenta la perversidad y la transformación de género al mismo tiempo que llama al rechazo del patriarcado y ridiculiza el papel de las madres", expresó Mortada.

"Basándose en la medida de Mortada, el ministro del Interior, Bassam Mawlawi, solicitó a su vez al comité de censura de Seguridad General, que depende del Ministerio del Interior y es responsable de las decisiones en torno a la censura, que revise la película y recomiende cómo actuar al respecto", informaba al respecto la agencia Reuters.

Este ministro, que cuenta con el respaldo del grupo armado chiíta Hezbolá, y el propio jefe del Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, han hablado recientemente sobre el colectivo LGTBQ+.

El año pasado, Mawlawi prohibió los eventos que "promuevan la perversión sexual" y Nasrallah ha llegado a decir que la homosexualidad representa un "peligro inminente" para el Líbano y debe se debe "combatir".

La censura no es noticia

La escena que muestra una bandera que anima a "Proteger las vidas de las personas trans"

Aunque en Occidente pueda llamar la atención, el hecho de censurar las películas que tienen que ver con el sexo, la homosexualidad o temas religiosos es una costumbre en Oriente Medio.

Si un estudio no está dispuesto a hacer los ajustes que sugieren los censores, se prohíbe que las películas se proyecten en cines. Otro caso más reciente fue el de Spider-Man: Cruzando el Multiverso, que no pasó el corte y no se estrenó en Arabia Saudita ni en Emiratos Árabes Unidos, probablemente por incluir una escena que muestra una bandera que anima a "Proteger las vidas de las personas trans".

