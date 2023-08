Los 11 personajes más icónicos de 'Barbie': de Barbie y Ken a Allan y el CEO de Mattel

Después de dejar al mundo sin rosa, Barbie ha llegado a los cines de todo el mundo para conquistar al público y dominar la conversación en redes sociales con su pegadiza banda sonora y su emocionante discurso feminista. Todo en ella ha cautivado a los espectadores, desde su impresionante diseño de producción hasta la colección de humanos y muñecas que la protagonizan.

En la película, Barbie (Margot Robbie) regresa a Barbieland después de viajar a Los Ángeles y vivir una experiencia que le cambia la vida para siempre. Su propósito era encontrar respuestas, pero este viaje no le ayuda a sentirse menos perdida que antes y tendrá que seguir luchando en contra de su propia crisis existencial.

Durante el viaje, todos los personajes tendrán la oportunidad de brillar en pantalla, desde Barbie hasta Ken (Ryan Gosling), pasando por Allan (Michael Cera) y el CEO de Mattel (Will Farrell) o Gloria (America Ferrera) y su hija (Ariana Greenblatt). Por eso, los hemos recopilado, ordenándolos de menos a más icónicos.

['Barbie' es el gran fenómeno cinematográfico de 2023: en unos días superará los 1.000 millones en taquilla]

11. Ken sireno

John Cena como el Ken sireno en una de las imágenes promocionales de 'Barbie'.

La primera vez que vemos en pantalla a Ken sireno (John Cena) es cuando Barbie regresa a Barbieland y descubre los efectos y la influencia que está ejerciendo el patriarcado en su hogar. Este personaje aparece en hasta dos ocasiones, dispuesto a hacernos reír sin apenas pronunciar palabra.

Una de estas es cuando se dirige a la protagonista para saludarla y la segunda, cuando se une al resto de Kens para cantar I Want to Push You Around (And I Will).

10. El CEO de Mattel

Will Ferrell en 'Barbie'.

Will Ferrell interpreta a un personaje arquetipo como el CEO de Mattel, empeñado en devolver a Barbie a su caja. El actor suele venir acompañado de una sensación de familiaridad y comedia, que es exactamente lo que transmite en Barbie, ya sea liderando una mesa de ejecutivos, corriendo por un pasillo o subido en una bicicleta junto a otras diez personas.

9. El otro Ken

Simu Liu en 'Barbie'.

En este largometraje, uno de los principales antagonistas podría ser el personaje al que interpreta Simu Liu, convertido en la némesis del Ken de Ryan Gosling. En todo momento participa como adversario del protagonista y también establece un contraste para cada situación, haciendo de la rivalidad una dinámica especialmente divertida.

8. Barbie presidenta

Issa Rae en 'Barbie'.

Interpretada por Issa Rae, la Barbie presidenta logra adueñarse de cada escena que protagoniza, haciéndola incluso más hilarante de lo que podría parecer. Su expresividad y espontaneidad son algunas de las razones por las que se podría entender que fuera elegida como presidenta.

7. Sasha

Sasha (Ariana Greenblatt) en 'Barbie'.

Sasha (Ariana Greenblatt) es la hija de Gloria (America Ferrera) y no sólo es demasiado mayor para jugar con muñecas, sino que también es crítica con las Barbies, identificándolas como un problema desde que fueron creadas.

Este personaje también se corresponde con la definición de adolescente, dejándose llevar por impulsos y por la necesidad de hacer la justicia. Sin embargo, es esta manera de criticar la imagen de Barbie y de destacar el daño que puede hacer a la imagen de las mujeres lo que mantiene a la película con los pies en la tierra.

6. Allan

Michael Cera es Allan en 'Barbie'.

Uno de los personajes que más ha conectado con el público es el de Allan (Michael Cera), alguien a quien podríamos definir como adorable y torpe al mismo tiempo. Cuando llegan los cambios a Barbieland, se unirá a las Barbies para que su hogar vuelva a ser como antes.

5. Ruth Handler

Rhea Perlman es Ruth Handler en 'Barbie'.

Ruth Handler (Rhea Perlman) es la creadora de la muñeca Barbie en la vida real, que lleva el nombre de su hija, Barbara. En la película, Handler ejerce de guía para la protagonista mientras ella se enfrenta su propia crisis existencial.

Handler es uno de los personajes más humanos y profundos de la película y también está en el grupo de los que consigue conectar más con el público, protagonizando las escenas más emotivas del largometraje.

4. Barbie rara

Kate McKinnon es Barbie rara en la película de Greta Gerwig.

Uno de los personajes más icónicos y graciosos del filme es la Barbie rara (Kate McKinnon), que representa a una muñeca cansada de que el mundo juegue con ella y la trate mal.

Ella representa el lado más excéntrico de Barbieland y aunque haya sido apartada, su casa se convertirá en refugio en un momento dado, dando pie a algunas de las secuencias más empoderantes.

3. Gloria

America Ferrera es Gloria en 'Barbie'.

En ocasiones, el papel de madre no suele ser tarea fácil, pero America Ferrera consigue hacerlo suyo y además se convierte en uno de los pilares fundamentales de la película. Da vida a una empleada Mattel que trabaja desde la sombra, pero siempre dando rienda suelta a su imaginación, agregando nuevas tramas a la tradicional historia de Barbie.

Este personaje da pie a algunos de los momentos más divertidos del filme y es entrañable por su emocionante monólogo sobre lo que implica ser mujer en el mundo, un discurso que sin duda todos recordarán después de ver la película.

2. Barbie

Margot Robbie en 'Barbie'.

Margot Robbie ha sido capaz de sostener sobre sus hombros gran parte del peso de la película, logrando emocionar y divertir a partes iguales y en los momentos oportunos. El público la acompañará en su montaña rusa emocional y se conmoverá al verla perder el control y sumirse en una crisis existencial.

Además de ser la protagonista, es también la que mantiene unida la historia y el concepto de Barbie como un todo. Empieza siendo una muñeca con una vida monótona, pero su viaje será muy humano y sus vivencias son algo con lo que cualquiera se puede identificar.

1. Ken

Ryan Gosling en 'Barbie'.

Aunque la protagonista por excelencia sea Barbie, Ken es más que suficiente y Ryan Gosling nos regala a través de él una de las mejores intepretaciones de su carrera. Es un personaje realmente emblemático por cómo refleja el poder del patriarcado para impedir que los hombres también sean felices.

Y no sólo resulta hilarante también por su manera tan particular de ver la masculinidad en el mundo real y trasladarla a Barbieland, sino que será recordado por estar a la altura de la historia y por su viaje individual como un fabuloso antagonista.

Sigue los temas que te interesan