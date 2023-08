Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Movistar Plus+: cómo contratarlo, precio, contenidos y cambios

Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Movistar Plus+: cómo contratarlo, precio y contenidos. Movistar Plus+

Desde el 1 de agosto, Movistar Plus+ ha dejado de ser un servicio exclusivo para los clientes de Movistar y se ha abierto para todos los usuarios. La compañía ha apostado por relanzar la marca como una plataforma de streaming que puede contratar cualquier usuario, con independencia del operador con que tenga contratado, pasando a competir directamente en nuestro país con otras como Netflix, Prime Video o HBO, y no con Vodafone u Orange.

Para esta nueva etapa como OTT, Telefónica ha decidido renovar algunos aspectos de su servicio de televisión, diciendo adiós a algunos canales como el emblemático #0, transformando su paquete de canales exclusivos y lanzando dos nuevas tarifas.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Movistar Plus+, tanto si ya eras cliente como si estás pensando contratarlo.

Movistar Plus+.

Cuánto cuesta y qué ofrece

La plataforma oferta dos paquetes diferentes. El primero de ellos sustituye a Movistar+ Lite, con el mismo coste (8€) y oferta: una selección de deportes y programas, sus series originales y funcionalidades que te permiten ver la tele de forma diferente.

La nueva modalidad, que abre el servicio para todos los usuarios convirtiéndolo en una plataforma de streaming, oferta el contenido del paquete Movistar Plus+ Esencial. Tiene dos tarifas diferentes, con un coste de 14€ para cualquier suscriptor y un precio reducido de 11€ para los que ya sean clientes de Movistar. Para los actuales clientes de miMovistar que ya cuenten con el paquete "Esencial", la actualización se hará de forma automática por el mismo precio. Este paquete ofrece:

- Un plan completo con fútbol, cine, series, programas y mucho deporte.

- Sus series originales e internacionales.



- Un estreno de cine al día. Cuentan con una gran oferta de cine comercial, de cine de prestigio y de cine español.

- Cada jornada de fútbol emiten el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA Sports, Champions y LALIGA HYPERMOTION.



- Las grandes citas del Tenis, US Open, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y Masters 1000. Lo mejor del baloncesto con Liga Endesa y NBA. Y también, Pádel, Golf, Rugby, Bundesliga, Serie A y NFL.



- Dos reproducciones simultáneas en UHD/HD.

- Todas las funcionalidades para una mejor experiencia: Ver desde el inicio, reproducir últimos 7 días, parar, grabar y descargar contenido.

Cómo suscribirte

Para suscribirte, solo tendrás que entrar en movistarplus.es/tarifas, seleccionar cuál de las dos modalidades deseas contratar y pinchar en "suscribirme ahora". A partir de ahí, tendrás que incluir tu correo electrónico para crear o reactivar tu suscripción e incluir los datos de pago.

Si ya eres clientes de Movistar, recuerda que el nuevo paquete de Movistar Plus+ que sustituye a Movistar Plus+ Esencial tiene un coste de 11€ para ti, en vez de 14€.

¿Tienes que tener contratado Movistar en casa o en el móvil?

Seas del operador de internet que seas podrás disfrutar de Movistar Plus+. Solo es necesario tener una conexión a internet, bien desde el móvil, PC, Tablet o TV. Desde el 1 de agosto, a Movistar Plus+ se puede suscribir cualquier usuario y es compatible con todos los operadores.

En qué dispositivos puedes ver Movistar Plus+

Tanto si eres cliente de Movistar como si no, sea cual sea tu operador, Movistar Plus+ se podrá ver en streaming a través de su App en Android o iOS, dispositivos Amazon Fire TV, Chromecast, Android TV o Apple TV y televisores Samsung, LG y Hisense.

En qué dispositivos puedes ver Movistar Plus+. Movistar Plus+

Los cambios en los canales

El principal cambio de la remodelación de Movistar Plus+ ha sido la desaparición del canal #0, estandarte de la programación del servicio desde su lanzamiento hace 7 años y que heredó el espíritu de Canal Plus.

A partir de ahora, el canal principal de la plataforma ha pasado a ser "Movistar Plus+", donde se puede ver lo más destacado como los contenidos originales de entretenimiento, ficción y documentales, las novedades de ficción y algunas competiciones deportivas como el partido de Movistar Plus+ de LaLiga y la Liga de Campeones.

Al igual que #0, han desaparecido otras marcas clásicas de la plataforma como Series 2 por M+, Estrenos por M+, Estrenos 2 por M+ y M+ Fest.

Las nuevas marcas son:

- Cine por Movistar Plus+: sustituye los dos canales "Estrenos por M+", siendo el encargado de la emisión de las películas de estreno de la plataforma.

- Series por Movistar Plus+: suma el desaparecido canal Series 2 por M+, aunando en el mismo las series originales de Movistar Plus+ y su catálogo de internacionales.

- Originales por Movistar Plus+: se trata de una nueva marca que aglutinará el contenido de producción propia de la plataforma, tanto de series como documentales y programas.

- Música por Movistar Plus+: sustituye al canal M+ Fest y además incluye documentales y reportajes relacionados con el mundo de la música.

- Documentales por Movistar Plus+: incluye una amplia variedad de documentales y reportajes sobre actualidad, sociedad, cultura, naturaleza y deportes.

La oferta de canales de Movistar Plus+. Movistar Plus+

La plataforma ha decidido mantener sus dos principales canales deportivos, Vamos por Movistar Plus+ y Ellas Vamos por Movistar Plus+. También continúan el reciente canal de La Resistencia 24 horas por Movistar Plus+.

Así como toda la oferta de la TDT, con canales nacionales y autonómicos, y la oferta de canales de pago como Warner TV, FOX, AXN, Cosmo, TCM, Canal Hollywood, National Geographic, Historia, Canal Cocina, Nickelodeon, etc.

La oferta de Movistar Plus+ se compone actualmente de 68 canales divididos en 10 géneros.

Cómo ver también el fútbol y otros deportes

Para los que contraten el paquete de 14€/11€, podrán también suscribirse a otros paquetes premium con contenido de fútbol y deportivo, como:

- Todo el fútbol: Incluye los canales LaLiga TV por Movistar Plus+, DAZN LaLiga, LaLiga TV Hypermotion y Liga de Campeones por Movistar+ por 45€.

- LaLiga: Incluye los canales LaLiga TV por Movistar Plus+, DAZN LaLiga, LaLiga TV Hypermotion por 32€.

- Champions: Incluye el canal Liga de Campeones por Movistar+ por 21€.

- Más deportes: Incluye los canales DAZN, DAZN F1, Deportes por Movistar Plus+ y Golf por Movistar Plus+ por 19€.

- Motor: Incluye los canales Dazn, Dazn F1 y Caza y Pesca por 10€.

Qué más puedes contratar

Para los que contraten el paquete de 14€/11€, también tienen la opción de suscribirse a otros paquetes premium de Movistar y plataformas, como:

- Cine: Incluye los canales Clásicos, Acción, Comedia, Drama, Cine Español, Suspense e Indie por 10€.

- Ficción: Incluye todos los canales del paquete Cine más Disney+ por 16€.

- Ficción con Netflix: Incluye todos los canales del paquete Ficción, con Disney+, más Netflix por 26€ o 31€ si quieres esta plataforma 4K.

- AXN Movies: Incluye el canal AXN Movies, con toda su oferta, por 1,49€.

- Caza y Pesca: Incluye el canal Caza y Pesca, con toda su oferta, por 7€.

- Iberalia: Incluye el canal Iberalia, con toda su oferta, por 7€.

- Classica: Incluye el canal Classica, con toda su oferta, por 5€.

- Mezzo: IIncluye el canal Mezzo, con toda su oferta, por 5€.

También puedes integrar otras plataformas como FlixOlé por 3,99€, ATRESplayer por 4,99€ y mitele PLUS por 5€.

